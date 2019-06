Murió la actriz Beatriz Salomón

La actriz y vedette Beatriz Salomón murió este sábado a los 65 años.

La artista se encontraba internada en el Hospital Fernández desde el 4 de junio pasado por una recaída en su tratamiento por un cáncer de colon, contra el que luchó durante un año.

Salomón acudió al centro médico para realizarse un análisis de sangre, pero los profesionales determinaron que fuera ingresada debido a los fuertes dolores abdominales que padecía.

Por esas dolencias tuvo que ser sedada en el momento y le realizaron varios estudios para conocer en detalle su estado de salud, que empeoró con el correr de los días. Durante este tiempo la acompañaron sus hijas y sus mejores amigas, entre ellas, Ana Rosenfeld.

En tanto, Rosenfeld, quien fuera la abogada de la actriz, la despidió en sus redes sociales.

Te voy a extrañar 💔Mis condolencias a #noelia#betina su familia y amigos — Ana Rosenfeld (@AnaRosenfeldOk) June 15, 2019

Los problemas de salud de Salomón, según publicó Infobae, comenzaron en junio del año pasado, cuando se conoció la noticia que había sido internada por una hernia umbilical que, según ella, venía arrastrando desde hacía tiempo porque no contaba con una obra social para operarse. "Me he dejado estar mucho con mi salud, pero va a estar todo bien", dijo en aquella ocasión desde el centro médico. Después de casi diez días, le dieron el alta.