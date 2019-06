Honda CB250 Twister… ¿Lo mismo pero mejor?

Durante muchos años uno de los puntos fuertes de la marca del ala fue la CBX250. Una moto confiable que durante años dominó el segmento del cuarto de litro gracias a una mecánica más que probada y confiable combinada con un formato que, si bien era un tanto clásico, no parecía “quedarse en el tiempo” con respecto a sus rivales.

Si bien el punto más fuerte de esa moto era su motor DOHC de 4 válvulas, tenía algunos puntos en contra que los usuarios durante años reclamaron. Entre ellos, más allá del diseño que ya mencionamos, habían otros aspectos que se pedían modernizar o actualizar como su freno a cinta trasero, la falta de inyección electrónica o ABS.

La nueva CB Twister, que actualmente se ensambla en Campana (Provincia de Buenos Aires), tomó todas esas críticas para hacerla parte del equipamiento básico. La única contra que no es de la moto sino más bien de la marca, en nuestro país, es la falta de ABS ya que en Brasil se entrega de serie con este sistema anti bloqueo de frenos.

Yendo a fondo con las características positivas de este modelo de Honda nos vamos a encontrar con un motor que mantiene en general el mismo rendimiento, sigue siendo monocilíndrico, que el anterior propulsor pero que abandona la configuración DOHC para pasar a ser SOCH (aún desconocemos el motivo, pero creemos que es por un tema de abaratamiento en cuanto a costos de producción), 4 válvulas que se regulan mediante pastillas y refrigeración por radiador de aceite. El motor está asociado a una caja de 6 marchas y entrega 21,9 Nm y 22,4 CV (casi un CV menos que su antecesora).

Si bien no se esperaba que la moto equipara refrigeración líquida, hubiera sido un buen plus en la oferta de Honda ya que los modelos que actualmente dominan, o predominan, el segmento 200/250cc si cuentan con ella como son los casos de las KTM 200/250 y las Bajaj NS, AS y RS 200cc. El punto favorable es la presencia del sistema de inyección electrónica, de Honda, llamado PGM-FI que reduce considerablemente el consumo y le otorga ese “salto de calidad” que se esperaba del modelo.

En cuanto a lo estético no es muy difícil describir las diferencias con la CBX. Se cambia un modelo de estilo más bien clásico con faro redondo por un restyling con líneas más deportivas y cortes más agresivos. El tablero deja de lado las agujas analógicas para ser completamente digital, hay que resaltar que dependiendo de cómo le dé la luz a veces cuesta ver la pantalla.

Los frenos son uno de los aspectos a resaltar. Si bien mantiene el freno a disco de 276mm de diámetro en la rueda delantera, ahora agrega un disco de freno de 220mm en la rueda trasera dejando de lado el freno a cinta de su antecesora. Además, las pinzas que muerden estos discos están firmados por la marca japonesa Nissin. Como dijimos, el mayor punto a criticar es la ausencia de ABS, algo que solo ocurre en Argentina ya que en Brasil si se vende con este sistema.

Las suspensiones son tradicionales, adelante equipa una suspensión telescópica convencional con 137mm de recorrido mientras que en la parte trasera monta un monoamortiguador sin posibilidad de ajuste alguno unido a un basculante de sección cuadrada.

Un punto muy bueno es la presencia de neumáticos Pirelli Diablo Rosso II en sus llantas de 17 pulgadas. Adelante la medida del neumático es 110/70, mientras que en la parte trasera es 140/70.

Sin dudas, la CB250 Twister es una moto que reemplaza con creces un modelo que triunfó durante años en Argentina y que otorga un conjunto motor/chasis excelente para ciudad por su bajo peso (148kg) y buena capacidad de tanque (16,5lts) con un extra para ruta por su caja de seis velocidades.