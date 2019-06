Desde la humildad de su silencio y con el empuje de sus jóvenes 22 años, Fernando Contreras es un deportista mendocino que lucha por cumplir sus sueños, pero que a la vez sufre con los obstáculos extra deportivos que se le plantean en su carrera.

Con edad de Sub 23, el maipucino se destaca en el mountain bike y puntualmente en la especialidad del cross country, aunque también compite en rally y la pista.

“Comencé a los 8 años cuando mi papá Hugo me compró una bicicleta y me llevaba a distintas carreras para que compitiera y desde ahí comencé una actividad que me atrapó para toda la vida, porque la realidad es que me veo ligado a este deporte hasta mis últimos días. Es algo que amo y me dio mucho en mi vida”, señaló Fernando.

Contreras viene de lograr la medalla de bronce en el Panamericano que se disputó en México y con respecto a eso dijo: “Fue una alegría enorme porque en el Panamericano anterior venía para subir al podio y me caí faltando muy poco y perdí absolutamente todo. Entonces esto fue una revancha, aunque apenas comenzó la carrera tuve algunos problemas, pero después me pude recuperar y finalmente terminé tercero”.

Ya suma nueve títulos argentinos y ahora Fernando encara dos semanas en los que puede sumar algunos títulos más: “Vengo de Catamarca de hacer una de las tres preparaciones en altura que realizo a lo largo del año. Pero este fin de semana compito en la tercera fecha del Abierto Argentino y la próxima en el Argentino Sub 23, por lo cual estoy muy concentrado en hacer lo mejor posible”.

Más allá de su edad, Contreras aparece tercero en el ranking argentino, superado por dos ciclistas con edad de elite, aunque su objetivo a futuro es llegar a los Juegos Olímpicos de 2024 de París.

“No me da la edad para estar en Tokio, pero tengo en la mente seguir trabajando para cumplir mi sueño de estar en un Juego Olímpico”, añadió.

Pero no todas son fáciles para los deportistas mendocinos y Fernando no escapa a esa regla: “Hay momentos donde es tanto el esfuerzo y tan poco el apoyo que te dan ganas de dejar todo, de hecho en algún momento lo pensé. Pero ahí es donde aparece y la familia para alentarte a seguir adelante. De todos modos yo agradezco a la Municipalidad de Godoy Cruz que me da una mano enorme para continuar con mi carrera. Y obviamente al equipo Venzo al cual represento. Sufrimos mucho la falta de atención, incluso por la Subsecretaría de Deportes”.

El novio de la también destacada ciclista Julieta Sánchez apostó todo al ciclismo y es por eso que después de ser escolta en la secundaria decidió no seguir estudiando. “Si no lo hacía bien, prefería no hacerlo. Por eso sigo apostando a llegar a Europa y desde allí construir una carrera rentada. No creo estar muy lejos de lograrlo”, sentenció.