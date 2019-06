Suspendieron a la Federación Mendocina por "irregularidades"

El boxeo en Mendoza es uno de los deportes pilares y que supo brillar en otras épocas.

Actualmente, la provincia sigue siendo un gran semillero de púgiles de varias categorías pero los problemas administrativos, han llevado a una situación crítica.

Crítica a tal punto que la Federación Mendocina fue suspendida por 60 días por la Federación Argentina de Box Profesional (FAB). ¿Cuál es la causa? El motivo de tamaña decisión dirigencial radica en la no presentación de balances desde el año 2005 al 2018.

El hecho trascendió lo deportivo y llegó hasta el plano judicial, dado que se investigará al expresidente de la entidad, José Rasjido, por el origen del dinero que ingresaba a la Federación.

La federación local debe regularizar su situación administrativa ante el órgano que controla, que es la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ).

“Es un golpe para nosotros y yo confié en mucha gente. Me juntaré con el director de Personas Jurídicas y no tengo dudas que esto se solucionará. Si me equivoqué en algo lo voy a reconocer”, manifestó Miguel Leiva, quien fue electo como presidente de la Federación el 20 de mayo de 2018, situación que también será analizada porque no reconocerían la Asamblea donde fue elegido.