Alejandro Bermejo: “Voy a trabajar para que Anabel sea la gobernadora de la provincia”

Alejandro Bermejo, actual intendente de Maipú, habló de las PASO provinciales llevabas a cabo este domingo en Mendoza.

Acerca de la ajustada victoria de Sagasti, el funcionario del frente Elegí Sumar expresó: “En esto la verdad que no hay que tomarse revanchas ni volverse loco, en esto uno gana o pierde y la verdad que me he quedado muy satisfecho porque ha sido enriquecedor, ha sido interesante recorrer la provincia, estar con mucha gente y ahora trabajando para seguir y con la responsabilidad de seguir hasta el 10 de diciembre el destino del departamento.

“Seguro con Matías Stevanato vamos a conservar el departamento y vamos a trabajar para eso y apoyando a Anabel en la provincia. Ayer ya nos juntamos y estamos unificando criterios para ver como seguimos hacia adelante hasta el 29 de septiembre pero convencidos y con las convicciones propias que me han mantenido adentro del peronismo, para trabajar para que Anabel sea la gobernadora de esta provincia”, manifestó Bermejo.

Gracias @afernandezk por tu compromiso y trabajo para construir juntos la Mendoza que nos merecemos.

Felicitaciones por la gran elección de este domingo próximo pasado.

Podés contar con este peronista que acompañará el camino a la victoria de septiembre. ✌🏽✌🏽 https://t.co/6fg7YfTd5S — Alejandro Bermejo (@AleBermejoMza) June 11, 2019

Respecto a cómo ve el acuerdo Macri-Pichetto y Lavagna-Urtubey, el intendente peronista indicó: “Creo que son las decisiones de último momento, lo de Macri y Pichetto tendrá él que dar las razones y las explicaciones que correspondan del porqué ha decidido eso y alejarse del peronismo pero yo mantengo firme la posición de trabajar por una unidad del peronismo y un frente amplio y en Mendoza trabajar con todo el peronismo.

“Yo creo que va a estar todo muy polarizado con la nueva fórmula de Macri y Alberto Fernández y Cristina, esa va ser la discusión y definir en función de esas dos opciones el modelo que queremos en materia económica para el país, si queremos un modelo que tenga que ver con la importaciones, con achicar el mercado, con beneficiar al sector agroexportador y los financieros o dinamizamos las economías, el mercado internos, el consumo y que la gente tenga más posibilidad y mejores opciones”, continuó Bermejo.

Por último, sobre su precandidatura a gobernador dijo que tuvo "una experiencia que ha sido enriquecedora, interesante y hoy más que nunca convencido de trabajar por el peronismo de Mendoza, por la unidad, por colaborar y ayudar con Anabel para que sea la gobernadora y para que tengamos una propuesta que sea interesante para los mendocinos”.