Familiares de Melina reiteran el pedido de justicia

A casi un mes del hecho, familiares y amigos de Melina Silvestre vuelven a elevar el pedido de justicia, en la puerta del Poder Judicial.

La joven de 30 años, perdió la vida el pasado 19 de mayo, cuando regresaba a su casa, luego de salir del boliche El Santo, en Rodeo del Medio, Maipú.

Melina viajaba en un Peugeot 504, con tres amigas, el padre de una de ellas y un hijo de él. Según relataron los familiares de la víctima, llegando al kilómetro 1022, un Ford Ka de color rojo las chocó de atrás y provocó la muerte de Silvestre.

"Salimos de bailar y llamé a mi papá para que nos busqué, me subí al auto y me dormí, cuando despierto ya estaba en el hospital, nunca me imaginé que tuvimos un accidente", contó a El Ciudadano Romina Ferreyra, sobreviviente del accidente.

"Yo hacía dos años que trabajaba con ella, era una excelente mina, me daba consejos y era excelente persona, por eso pedimos justicia porque no puede ser que no hagan nada", agregó en el momento del reclamo.

El caso fue caratulado como “homicidio simple con dolo eventual” y la parte defensora solicitaría que se baje dicha calificación. La fiscal de la causa es Liliana Giner.

