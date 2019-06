Un enviado de la CIDH visitó las cárceles mendocinas y verificó su estado

Durante tres días, la Comisión Internacional de Derechos Humanos estuvo en nuestra provincia para analizar la situación actual de las cárceles mendocinas. Esto es en el marco de las medidas cautelares, impuestas desde hace años, en los penales de Almafuerte y San Felipe, por las condiciones en que se encontraban los internos.

Luis Vargas Silva, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue el comisionado para esta visita en las diferentes penitenciarías, las que recorrió en compañía del ministro de Seguridad, Gianni Venier, el director del Servicio Penitenciario provincial, Eduardo Orellana, y los abogados de organizaciones de derechos humanos, quienes fueron los peticionarios de las cautelares.

El visitante tuvo la chance de analizar los diferentes módulos y pabellones de los penales, donde mantuvo entrevistas personales con los internos. A la hora de las conclusiones, Vargas Silva expresó: “Me llevo una magnífica impresión, primero del trabajo que realizan los abogados peticionarios, ciudadanos ejemplares en mi criterio, y segundo del empeño y trabajo que realiza el Gobierno para construir centros penitenciarios que atiendan la sobrepoblación existente”. De todas formas, se hizo la salvedad de que los conceptos son a título personal, mientras que el material recolectado será analizado luego por los diferentes integrantes de la CIDH.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-10-14-57-1--cual-es-el-valor-de-las-multas-de-transito-en-mendoza

El comisionado destacó, además, el trabajo que realizan las autoridades de todo el sistema carcelario de la provincia. En relación con esto, dijo: “Me llamó mucho la atención el trabajo de Eduardo Orellana, tal vez la persona que más me impacta positivamente en el conocimiento que tiene del tema. Yo no había conocido nunca una persona que conociera tanto el sistema penitenciario como él lo conoce”.

Y destacó también el manejo que tienen los directores de los dos centros penitenciarios y su relación con la población reclusa. “Esto tampoco lo había visto nunca, realmente lo que uno conoce son unos burócratas que siempre lo despachan a uno desde sus oficinas, pero ellos no, son trabajadores de campo que se entienden con la población carcelaria”, sintetizó.

Visita a las obras

Parte de la visita incluyó también un recorrido por las obras más importantes que se están llevando adelante en materia de infraestructura carcelaria. Por un lado, para acelerar los procesos judiciales, con la construcción del nuevo edificio de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprendidos, ubicado frente a San Felipe, dentro de lo que será el nuevo Polo Judicial.

Además, el comisionado tuvo la posibilidad de conocer y sobrevolar las obras de lo que será el nuevo Complejo Penitenciario Almafuerte II. Obras que habían sido anunciadas previamente por el Gobierno y que ya cuentan con un importante avance, por lo que se espera puedan ser inaugurada parcialmente en los próximos meses.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-10-10-20-10-primarias-2019-todos-los-ganadores-en-los-departamentos-de-mendoza

Sobre el intercambio con los presos señaló: “Consignaré las pruebas recaudadas de las situaciones más precarias, las cuales me llevo filmadas, como el tema de la sobrepoblación en celdas muy pequeñas que aparentemente están dispuestas para cuatro camas, y que me parece que no es un sitio adecuado para la cantidad de personas que conviven”.

El comisionado explicó que la visita no tenía como único objetivo el tratamiento sobre la medida cautelar. Si bien era importante, se debía atender también un caso que se encontraba en situación de resolución amistosa, con participación desde Washington. Si bien el levantamiento de la medida cautelar dependerá del cumplimiento de la cautelar, aseguró que regresará cuando terminen la construcción a mirar cómo se ha aliviado y mejorado la situación habitacional de las cárceles.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-10-8-22-28-protectora-y-el-fit-consiguieron-participar-en-las-generales

“Yo adelantaría que Mendoza puede convertirse en un paradigma de lo que debe ser la atención a la población carcelaria. Cuando hablo de paradigma, no es solamente para Argentina, sino para todos los países de América. Es posible que se pueda convertir en eso, y creo que sobre eso vamos a trabajar de manera mancomunada para que lo podamos convertir en el arquetipo a mostrar”, finalizó el representante de la CIDH.