Cuidar los fondos públicos puede ser una cuestión judicial

Recientemente el Senado provincial tuvo que acatar un fallo de la Suprema Corte de Justicia de reincorporar personal que prestó servicios en la anterior gestión, entre ellos la propia cuñada del exvicegobernador Carlos Ciurca.

Los administrativos habían sido notificados del cese de funciones en la Legislatura, por ser considerarlos en cargos políticos y entrar en la reestructuración que encaró la vicegobernadora Laura Montero.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-6-21-12-49-debilidades-del-sistema-electoral-argentino

Al respecto, El Ciudadano mantuvo diálogo con Montero, quien sin dar muchas vueltas al asunto y con datos en mano, dio cifras comparativas para que, según ella, los mendocinos comparen el manejo presupuestario entre una administración y otra: “Son alrededor de $400 millones a $589 millones, es decir, un salto presupuestario de alrededor de $200 millones, eso a valores del año 2018. Por otro lado, lo curioso de lo que hoy mostramos es que los saldos presupuestarios fueron en los años impares. Es decir, años electorales”.

Al consultarle los montos que disminuyeron en su gestión, respondió: “Nosotros bajamos ese presupuesto, hoy tenemos $100 millones de presupuesto menos que el detectado en la gestión 2015. Ahorro, aclaro, lo hemos provocado en los cuatro años que llevamos aquí. Por lo tanto, cuando concluyamos la gestión habremos ahorrado en ese lapso el total a un presupuesto legislativo completo”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-10-10-20-10-primarias-2019-todos-los-ganadores-en-los-departamentos-de-mendoza

“Había más personal que sillas” en la Legislatura

A la hora de referirse sobre el exceso de personal, detalló: “El 90% del gasto estaba destinado a personal, el resto era bienes y en inversiones, en capital no había absolutamente nada. ¡Había más gente que sillas! Por lo que toda la estructura legislativa estaba seriamente deteriorada y eso lo puede verificar todo ciudadano que entre en nuestras páginas, en donde se verá el antes y el después”.

“Al asumir, pusimos en marcha una planificación que apuntó a tres ejes: claridad, transparencia y participación. Al observar lo que teníamos cuando asumimos, nos decíamos que con estas instalaciones, sistemas, con estas computadoras y personal en abundancia, no podíamos hacer nada, por lo que esa planificación debía aplicarse de forma ajustada, para modernizar la Legislatura y ponerla en el nivel que debe estar este poder del Estado”, agregó Montero.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-10-8-59-46-suarez-pidio-a-un-mendocino-en-la-formula-presidencial

Cuando se le preguntó, ¿por qué la Justicia no tuvo en cuenta estos datos y emitió ese fallo?, la vicegobernadora respondió con firmeza: “Creo que los datos hay que mirarlos a la luz de ese fallo, porque lo que hace el mismo es convalidar ese crecimiento desmesurado de la planta de personal. Es como si ahora yo hiciera designaciones para dejar a mis funcionarios en planta permanente por encima de un montón de gente que ya hace muchos años está y nunca tuvo un ascenso. Esa es la realidad, con discrecionalidad, arbitrariedad y es injusticia para la gente que trabaja aquí”.

Agregó con más énfasis: “Todos los cambios y la absoluta eficiencia que hoy muestra el Poder Legislativo, los hemos hecho con personal de carrera. No hemos tomado gente. Solo con 25 personas estamos supervisando las instalaciones del nuevo edificio que contará la Legislatura. Así se muestran en el resto de las áreas, donde los sistemas funcionan por la respuesta del personal”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-10-7-58-22-gerardo-morales-le-dio-un-triunfo-a-cambiemos-en-jujuy

“Lo hicimos porque cambiamos la composición del gasto, lo que ahorramos lo volcamos a inversiones. Entonces tenemos un 76 % de gasto de personal y un 15 % de gasto en inversiones. Como resultado estamos dejando instalaciones dignas para el trabajo legislativo y todo un equipamiento edilicio y tecnológico para que el personal desarrolle con absoluta dignidad su trabajo”, agregó.

Finalmente, la vicegobernadora reflexionó: “Esto es parte de lo que exigen las mejoras de la democracia, donde hay una mayor participación ciudadana y de la dirigencia política que debe ser totalmente responsable administrando con sensatez y eficiencia el lugar que le asignó el soberano”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-10-8-13-23-manzur-se-impuso-por-amplio-margen-y-logro-su-reeleccion-en-tucuman

La posibilidad de acompañar a Macri en la fórmula presidencial

Montero, planteó hace algunas horas su sorpresa sobre los rumores de acompañar a Mauricio Macri en una boleta.

“Me he desayunado por los medios de esta posibilidad, no he tenido ninguna oferta concreta. Ahora viene el cierre de los frentes el miércoles y a partir de ahí habrá que ver cómo se arma una coalición de gobierno con una base programática fuerte porque es lo que necesitamos”, marcó Montero.

Las declaraciones tuvieron lugar tras la victoria de Juan Manuel Ojeda, candidato de Montero en Malargüe.

Como ha trascendido después de la convención nacional de la UCR, hay acuerdo con el PRO para que un miembro del radicalismo, y posiblemente mujer, acompañe al Presidente en la fórmula electoral para competir por la reelección el 27 de octubre.