Pichetto sobre su designación: "Macri me ha honrado, inmediatamente le dije que sí"

El senador nacional Miguel Pichetto afirmó que el presidente Mauricio Macri lo "ha honrado" al elegirlo como compañero de fórmula y contó que aceptó "sin dudas", al tiempo que se encuadró rápidamente detrás del mandatario y destacó que es el que "tiene la autoridad, el poder y los votos".

"Macri me ha honrado, inmediatamente le dije que sí, no hubo dudas. Y además, cuando hay dudas vale más el coraje", expresó Pichetto en la conferencia de prensa que dio en el Salón Eva Perón del Senado, poco después de que se confirmara su candidatura por Cambiemos.

El senador rionegrino indicó que la decisión de aceptar el ofrecimiento fue "personal" y anunció su renuncia a la presidencia del Bloque Justicialista del Senado, al tiempo que destacó que "el vicepresidente tiene que acompañar al Presidente" y remarcó que el jefe de Estado "es el que tiene la autoridad, el poder y los votos".

De esta manera, intentó aventar cualquier posible suspicacia en torno a su presencia junto a Macri en un eventual segundo mandato, posición que reforzó al señalar que conoce "cuáles son los límites de un vicepresidente", en lo que se leyó, además, como un tiro por elevación a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Al justificar su decisión, Pichetto señaló que comparte con el Gobierno "una visión capitalista, de un capitalismo moderno" y su rechazo al kirchnerismo, el cual expresó al reiterar que "nunca es bueno que vuelva el pasado".

"El debate es más profundo, tiene que ver con la democracia, con que si vuelve el pasado nuestro destino es Venezuela, que vuelva el autoritarismo, tiene que ver con la situación internacional, que la Argentina vuelva a ocupar un lugar en el mundo", indicó.

Consultado por la prensa sobre el cambio que implica pasar de la oposición al oficialismo, subrayó que "he sido siempre un opositor democrático, propositivo, a diferencia de otros que proponían que todo volara por el aire, que cuanto peor mejor".

No obstante, manifestó que su desembarco en el oficialismo no implica un cambio de postura en temas como los pedidos de desafuero contra la senadora Cristina Kirchner, sobre lo cual afirmó: "Mantengo la misma posición que he tenido siempre".

"La idea del Presidente fue tomarme como soy y mantengo mi postura. Estoy a en contra de la prisión preventiva anticipada. Mi aporte también será una mirada sobre el sistema judicial argentino", agregó.