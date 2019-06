Sus visitas a la provincia son habituales, en este caso lo convoca el ciclo de escritores organizado por el Grupo Planeta y Grupo América, viene a presentar el libro "Mujeres Insolentes de la Historia 2". Este último trabajo ilustra y reseña, en textos cortos, la vida de 29 mujeres de la historia latinoamericana. Entre las principales virtudes, además de poner en valor y visibilizar a estas "insolentes", el texto de Felipe Pigna, despierta la curiosidad y genera una necesidad imperiosa de querer conocer más acerca de las protagonistas.

El famoso profesor, historiador y divulgador se reúne con El Ciuidadano para una entrevista mano a mano que tiene como punto de partida el libro, pero que también repasa sus comienzos en el arte de contar la historia, donde sin dudas su contenido diferencial, fue darle la misma importancia a "el cómo" y, al qué".

ENTREVISTA A FELIPE PIGNA EN MENDOZA | LIBRO: MUJERES INSOLENTES DE LA HISTORIA

Pigna nos cuenta que: "El libro nació en las escuelas, hablando con los chicos y chicas de primaria que le preguntaban por qué las mujeres no estaban en los manuales".

Para los mendocinos tiene un condimento especial ya que Mujeres Insolentes de la Historia 2 arranca con la reseña de Melchora Lemos la "primera empresaria argentina" asegura el historiador. Lemos nació en la Tierra del Sol y del Buen Vino y precisamente esa fue su actividad comercial, el vino.

Por otra parte, los cuyanos quizás reconozcamos la historia de Carmen Funes Campos, la "pasto verde", una de las fortineras que coloboró con San Martín en gesta libertadora.

Con el repaso de las mujeres que protagonizaron nuestra historia, ilustradas por Augusto Costanzo, Felipe Pigna asegura que: "Fue hermoso hacer este libro".

"Me parece bueno que las chicas sepan los antecedentes y que siempre hubo mujeres que no se dieron por vencidas. Mujeres que la pelearon, que siempre eran menos 10. Las mujeres estaban destinadas a un mismo puesto, siempre las mismas vocaciones. Era todo más difícil, por el simple hecho de ser mujer" destacó Pigna en El Ciudadano Entrevista. Otro de los temas abordados fue la docencia, materia en la que lleva más de 30 años en las aulas y destierra el mito de que los jóvenes no leen, "no se de donde sacan los adultos que los chicos no leen".

El historiador, Felipe Pigna, en la presentación de la primera parte del compilado de mujeres destacadas de la historia.

"Me siento parcialmente censurado"

La charla nos llevó a su comienzos en los medios de comunicación en el ya mítico programa radial ¿Cuál Es? que conducía Mario Pergolini y donde comenzó esta aventura de volver a poner a la historia entre los temas habituales. Luego llegaría la televisión con Algo Habrán Hecho,(un programa de historia que "llegó a medir 25 puntos de rating" en el prime time de los canales de aire; y sus diversos proyectos en radio y TV donde señala que "por ser opositor a este gobierno a mi me echaron de canal 7, pero no de la radio, por lo cual me puedo considerar parcialmente censurado".

A la hora de tocar temas coyunturales y meternos de lleno en la política, Pigna no se esconde y respondió sin titubear "Macri se esta convirtiendo cada vez más en la ultraderecha, en el sentido de sus prácticas, de sus posicionamientos muy autoritarios y antipopulares. Estamos viviendo un momento muy dramático, de hambre, de miseria y de una enorme insensibilidad".

Para el tramo final de la charla, nos dedicamos a hablar de los grandes tópicos como: la felicidad, los medios, la importancia del dinero en su vida y de su próximo proyecto literario, un libro sobre Carlos Gardel que llegará a las librerías en noviembre de este año.