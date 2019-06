Pichetto ratificó que votaría por Macri en una segunda vuelta

El jefe del bloque peronista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, reiteró hoy que "votaría" al presidente Mauricio Macri en un eventual balotaje o se "guardaría el voto", pero "no volvería al pasado".

"Me gustaría que el espacio donde estoy (Alternativa Federal) llegara a la segunda vuelta, pero es difícil. No estaría volviendo atrás, votaría por Macri o me guardaría el voto", manifestó el rionegrino.

En diálogo con Radio Continental, el patagónico señaló que a "la segunda vuelta hay que construirla sobre una visión común, nadie puede discutir sobre un modelo que no sea capitalista moderno, inteligente, que tenga apertura hacia afuera en la venta de sus productos nacionales".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-11-7-53-42-intensas-negociaciones-entre-massa-y-el-kirchnerismo-para-concretar-la-unidad

Asimismo, reconoció que el espacio Alternativa Federal "a la fecha ha perdido gravitación" debido al alejamiento de Roberto Lavagna y a la actitud del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que se encuentra "en un plano de indefiniciones, más cerca del kirchnerismo".

"El kirchnerismo resuelve sobre la base del método del dedo, un método viejo y autoritario que no comparto", indicó.

Respecto a la posibilidad de un acuerdo entre Alternativa Federal y Cambiemos, Pichetto aseguró que ve factible "la base de acuerdo sobre las ideas, sobre un modelo de país, porque la Argentina necesita un marco de unidad".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-6-21-12-49-debilidades-del-sistema-electoral-argentino

En ese sentido, el referente del PJ indicó que siempre mantuvo con el Gobierno nacional un "diálogo propositivo y que mantiene una mirada de los temas internacionales muy parecida" a la del jefe de Estado.

"Macri ha ejercido una diplomacia presidencial correcta, ha vuelto a la Argentina al mundo mediante la relación con los Estados Unidos, Europa y Brasil", señaló.