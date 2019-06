Diego Viera se despidió de Godoy Cruz

El defensor paraguayo de Godoy Cruz, Diego Viera, se despidió oficialmente del club mediante una conferencia de prensa.

El jugador del Tomba anunció su partida luego de permanecer más de cuatro años en la institución, donde se convirtió en ídolo y referente tanto para los hinchas como para sus compañeros.

En su última práctica en el predio de Coquimbito, el defensor aseguró: “Tomé la decisión de no seguir en el club por temas personales. Fue difícil y me tomó mucho tiempo pensar. Estoy triste porque pase muy buenos momentos en el club. Fueron cuatro años y medio muy lindos, viví grandes momentos y creamos buena cosas. Uno se encariña con el club y me voy tranquilo porque di siempre lo mejor”

"Duele despedirse de los compañeros. Estoy eternamente agradecido a todo el club porque me abrieron las puertas y me brindaron siempre su cariño igual que la gente. Estoy seguro que Godoy Cruz pronto obtendrá un título, fue lo único que me quedó pendiente", expresó Viera con un tono un tanto nostálgico.

Godoy Cruz comenzó este lunes la pretemporada

El Expreso comenzó este lunes su pretemporada en el predio de Coquimbito, con vistas al próximo inicio de la Superliga y a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Además, el primer refuerzo bodeguero, el volante Gabriel Alanis, realizó su primer entrenamiento con el club, que contó con 38 futbolistas y varios chicos de la cantera.