El reconocido neurocientífico Facundo Manes, cuyo nombre viene sonando hace varias elecciones como posible candidato, afirmó que "si hay un plan estratégico para combatir el hambre" él está dispuesto a ser postulante a un cargo público "en cualquier lugar".

Manes, que en el último tiempo estuvo más cerca de Cambiemos, señaló que habla "con todo el mundo" dentro del ámbito político y que les dice que les pide que "dejen de hablar de la coyuntura" y se dediquen "al hambre y a un plan estratégico de país".

Consultado en diálogo con Radio Con Vos sobre si este año será candidato, respondió: "Si hay un plan estratégico dispuesto a combatir el hambre y basado en la ciencia y la tecnología vinculado a la producción, yo ahí estoy como candidato en cualquier lugar".

"Tenemos los mismos problemas de siempre. Cuando yo era chico hablábamos de inflación, del dólar, del riesgo país, de las tasas, y somos un país cada vez más desigual, con hambre y sin un proyecto serio de desarrollo sustentable y consistente en el tiempo", evaluó.

Por otra parte, afirmó que le cae "muy bien" y que respeta al ex ministro de Economía y precandidato presidencial Roberto Lavagna, con quien se reunió días atrás, y que con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que lo tuvo como colaborador en el inicio de su gestión, sigue hablando, tiene una "buena relación" y valor "su trabajo".

Consultado sobre si se sentaría también a conversar con la ex presidenta Cristina Kirchner o el precandidato presidencial de su sector, Alberto Fernández, Manes indicó: "Yo me junto con todos los argentinos que quieran hacer un consenso basado en invertir en la gente, me junto con cualquier argentino para hacer un cambio con la gente que tenemos".

"Yo no creo que los problemas argentinos se resuelvan desde un sector político, se resuelve con una coalición, ningún plan económico puede funcionar con este grado de división e intolerancia, prefiero que diferentes sectores políticos hagan un consenso", concluyó.