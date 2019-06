Tini colmó el Bustelo y brilló en Mendoza

A sala llena, la cantante del momento, Martina Stoessel, se lució ante cientos de mendocinos, en el marco de su gira ‘Quiero Volver Tour’.

De manera puntual, el espectáculo comenzó a las 21 con el tema ‘Princesa’, canción que interpreta junto a Karol G. Ya un tanto despegada de la franja de los más chiquitos, la convocatoria reunió desde niños hasta adultos, quienes no dejaron de cantar junto a la artista ni uno de sus hits.

En esta oportunidad, Tini mostró la joven y exitosa artista que hoy le toca ser. Si bien a cada momento agradeció el apoyo desde sus inicios - en Violetta (programa emitido en el canal Disney, para público infantil)- este viernes plantó sobre el escenario su faceta más madura y sensual.

Otro detalle a destacar, es que la cantante, acompañada por seis excelentes bailarinas, dejó ver el gran entrenamiento que desarrolla. No solo brilló con su voz, sino también con su baile, el cual enloqueció a todos.

El momento más emotivo llegó cuando interpretó ‘Siempre brillarás’. “Estoy un poco sensible, así que probablemente se me caigan un par de lágrimas”, reconoció la artista con la voz quebrada, antes de cantar este tema que, para ella, “marcó un antes y un después en mi carrera”.

“Nos conocemos hace varios años y nos quedan muchos más por compartir”, le dijo a su público. El mismo, para apoyar a su ídola, no dudó en corear por minutos “Tini, Tini, Tini”.

A modo acústico, luego del llanto, cantó uno de los temas más populares del momento. Si bien no le pertenece, realiza una colaboración bastante particular. Se trata del tema ‘Cristina’, de Sebastián Yatra. Muchos esperaban que el cantante saliera detrás de escena en algún momento, pero esto no sucedió. Es por esto que el público se encargó de entonar fuerte las partes del colombiano y, al finalizar, Tini afirmó: “Es una persona que yo amo con todo mi corazón”, frase que hizo estallar el auditorio (los fanáticos adoran esta dupla).

Como era de esperar, trajo a Mendoza todos y cada uno de sus éxitos. “Se puede ser feliz estando sola”, empezó diciendo y cantó su más reciente hit ‘22’. Este tema provocó que el público rompiera barreras y quedara a los pies del escenario, con el cual aprovechó y cerró de la mejor forma con ‘Te quiero más’, a las 23 en punto.