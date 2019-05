Ante una multitud, Cristina Kirchner presentó su libro "Sinceramente"

Miles de personas se concentraron dentro y fuera del predio de La Rural para escuchar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la presentación de su libro "Sinceramente", al que definió como "una interpelación a las dirigencias", además del relato pormenorizado de momentos de su vida.

Pese a la incesante lluvia, cientos de militantes con paraguas, pilotos y banderas argentinas se concentraron desde las primeras horas de la tarde en las inmediaciones del predio, especialmente sobre la Avenida Sarmiento, donde la organización montó una pantalla gigante.

En vivo desde la Feria del Libro donde presentamos el libro #Sinceramente https://t.co/isCF6ZAhZ3 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 9, 2019

Dentro del perímetro del predio ferial, donde se escucharon constantes cánticos kirchneristas, los pasillos se atiborraron de público y los accesos se tornaron casi intransitables.

En la sala Jorge Luis Borges, donde tuvo lugar la presentación a partir de las 20, tomaron asiento en las primeras filas la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández; el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; los precandidatos presidenciales del PJ, Felipe Solá y Agustín Rossi; y los presidentes del PJ bonaerense y porteño, Fernando Gray y Víctor Santa María, entre otros.

También estuvieron en lugares de privilegio Daniel Filmus, Aníbal Fernández, Cristina Álvarez Rodríguez, Eduardo De Pedro, Jorge Taiana, Roberto Baradel, Carlos Tomada, Horacio Pietragalla y Fernando "Pino" Solanas.

Asistieron, además, el empresario Daniel Vila, los actores Cecilia Roth, Pablo Echarri, Julieta Díaz, la cantante Teresa Parodi, intendentes, diputados y ex funcionarios.

Cristina Kirchner, que le dedicó el libro a Néstor Kirchner, le agradeció especialmente al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández por darle la idea de escribir la obra.

"Vino y me dijo que lo angustiaban la cosas que se decían de mí, de Néstor. Me dijo: ´Yo, que los conocí, me da mucha angustia, que se escriban esas cosas, esas mentiras. Vos tenés que salir a contar´, y ahí empezó la idea", relató la ex mandataria, que describió la "experiencia de escribir un libro" como "impresionante".