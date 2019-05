Los fines de semana suelen ser el momento ideal para desconectarse de las obligaciones y de la rutina, y quizá esto transforma al control remoto en un aliado incondicional. En esta nota, te ofrecemos algunas recomendaciones.

'Entre vino y vinagre'

Netflix continúa sumando nombres a su vasto catalogo y en esta oportunidad llega Amy Poehler en una comedia protagonizada por un excepcional reparto.

Para celebrar que Rebecca (Rachel Dratch) cumple 50 años, Abby (Amy Poehler) organiza una escapada a Napa con sus mejores amigas de toda la vida. La adicta al trabajo Catherine (Ana Gasteyer), la convaleciente Val (Paula Pell), la hogareña Jenny (Emily Spivey) y la agotada Naomi (Maya Rudolph) aprovechan la ocasión para relajarse y reconectar. Entre copa y copa, las bromas y los chismes se mezclan con sus incertidumbres reales y acaban cuestionándose su amistad y sus futuros.

El film es dirigido por la actriz, guionista y directora Amy Poehler.

Entre vino y vinagre llega a Netflix el 10 de mayo.

'The Society'

Podemos decir que esta serie de Netflix es una combinación entre Lost y 13 Reasons why, la producción que habla sobre el bullying y el suicidio adolescente. Pero además The Society, no escatima en mostrar cómo actuaría un grupo de adolescentes en un mundo sin adultos.

The Society acompaña a un grupo de adolescentes que de repente aparece en una réplica de su lujosa ciudad de Nueva Inglaterra, sin rastro de los padres. En medio de la lucha por descubrir qué ocurrió y cómo volver a casa, los jóvenes deberán establecer reglas y crear alianzas para sobrevivir. La serie es una versión moderna de El señor de las moscas.

La serie cuenta con diez capítulos y es producida por Netflix. También estará disponible en la plataforma desde este viernes 10.

'Spider-Man: Far From Home'

Si todavía no viste Avengers Endgame, tené cuidado porque este tráiler contiene spoilers. De todas maneras nos arriesgamos y lo dejamos para que la ansiedad se vaya calmando.