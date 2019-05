Las chicas pegan fuerte, no solo con su belleza sino también con sus puños o por lo menos así lo dejan ver dos actrices argentinas, Soledad Fandiño y Barbie Velez.

Ambas tiene cuerpos envidiables y parte de su rutina se basa en entrenar duro. A la hora de transpirar, fortalecer y porque no, descargar, Sole y Barbie se ponen los guantes y salen a darle a la bolsa de box o al sparring.

Cabe aclarar que el boxeo femenino así como el fútbol, son dos de los deportes que más han crecido en estos últimos tiempos.

La Tigresa Acuña fue quien marcó el camino hace 17 años al retar a la norteamericana Christy Martin, algunos años antes de que el boxeo femenino fuera profesional en la Argentina. Con la garra y corazón que siempre caracterizaron a Marcela, le hizo frente de una manera destacada a la campeona mundial y desde allí, su imagen y la del deporte comenzarían a crecer significativamente.

Las "fotos boxeadoras" Soledad Fandiño y Barbie Vélez

El hecho es que en Instagram, en las últimas horas, dos bellezas como Soledad Fandiño y Barbie Velez compartieron fotos suyas vinculadas al boxeo.

La ex de René Pérez, fue muy escueta al respecto y solo puso: "Training mode 🔛👊🏽".

En la imagen se la puede ver equipada con los guantes, la toalla y en una posición de descanso o de concentración.

La foto de la ex Son de Fierro y ex Revelde Way, cosechó más de 8 mil Me Gusta en Instagram y varios comentarios, algunos de ellos fueron:

- "Vas a estar en la serie con Julio Chávez?"

- "Boxeadora también más bella no puede de ser señorita @soledadfandino 😍💘💘".

- "Estas hermosa😙👏👏👏".

- Sole, la verdad no me gustas así con esa ropa de machona eso no es para vos , deja eso para otras que tienen que inventar algo para que nosotros las miremos. Vos sos divina como persona y mas todavía como mujer muy sensual ❤😚".

- "Bien hay sol a meterle puño a la vida!!!!!!!!!!!!🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘".

Todo deja entrever que Fandiño quedó "tocada" por su rol en Contra las cuerdas en 2011. ¿Y ahora, peleará por el título de la actriz argentina más linda de todas?

Por otro lado, la hija de Nazarena Vélez y Alejandro Pucheta, también parece haberse pasado al lado del box.

En las últimas horas, la ex de Fede Bal, Barbie Vélez apareció en Instagram con los guantes puestos e incluso ¡algunas gotas de sudor en el rostro! (lo que indica que de verdad le estaba dando a la bolsa).

Lo mejor de todo fue el posteo, ya que dejó entrever que hay una luchadora brava en puerta o mejor dicho, en el ring. Esto puso Barbie en la nombrada red social: "Te digo que de a poco le estoy tomando el gustito a esto de entrenar eh 💪🏼👊🏼 No me voy a hacer la capa tampoco 😂😂 pero posta que cuando termino el entrenamiento, estoy chocha! 🤷🏻‍♀️En el momento y en la previa a arrancar , debo decir que un poco me cuesta (bastante) y soy muy quejosa 😅! Pero está bueno hacer algo por uno mismo, suena medio a frase armada pero es verdad! Yo particularmente siento que venzo a mi vagancia y me demuestro a mi misma que tengo fuerza de voluntad 💪🏼💪🏼👊🏼 Ustedes? Hacen algún deporte? Les gusta?? Los leo! . 👊🏼 esta foto es de hoy, haciendo un poco de box en lo de mi amigo".

La imagen de la ex Bailando por un Sueño, tuvo más de 31 mil Me Gusta y cientos de comentarios, algunos de ellos fueron:

- "Es un camino de ida,cuesta pero te da mucha felicidad y te sentís bien con vos misma,éxitos Barbie 💪💪💪".

- "Quiero chivar y tener esa cara al mismo tiempo."

- "Hermosa por todos los lados con o sin guantes 👏".

- "Uy barby no vallas a pegarle a nadie después".