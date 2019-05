Accidente en el Valle de Uco terminó con una niña herida

Una familia circulaba con su automóvil por la Ruta Nacional 40 pero a la altura del distrito sancarlino de La Consulta, a metros de la Capilla, sufrió un accidente que derivó en la atención médica para su hija de cuatro años.

El hecho sucedió en la madrugada de este miércoles cuando un Renault Megane donde viajaba la víctima fue colisionado, según las primeras versiones, por un VW Bora y terminó dando varios tumbos al costado de la mencionada ruta.

Por el impacto sufrido, la nena y su padre, conductor del auto, fueron trasladados al hospital Tagarelli. En tanto, el conductor del Bora fue llevado a un centro de salud de Tunuyán.

La situación fue traumática y en medio de la intervención de la Policía, el conductor del Megane mantuvo un entredicho con un agente por los papeles del otro vehículo.

“Primeramente la ambulancia se llevó a mi esposa y mi nena que estaba muy golpeada y sangraba. Yo me quedé hablando con la Policía; me pidieron los papeles y yo tengo todo en regla pero el otro muchacho no andaba con la documentación y escuché a un efectivo decir ‘yo conozco el padre ahora lo llamó así le trae los papeles’”, comentó el automovilista en el sitio Cuco Digital.