La ex relación entre Karina La Princesita y el Kun Agüero sigue desprendiendo esquirlas que dan que hablar en el ambiente de la farándula. Ahora, un dato que reveló la cantante deja muy mal parado al futbolista y eso que no se trató de ningún insulto, sino de un detalle íntimo de su relación.

Karina La Princesita “escupió veneno” en una entrevista que le hicieron en el ciclo radial que conduce el periodista Marcelo Polino.

Karina y su amor por los futbolistas

La cantante de “Con la misma moneda”, reveló al aire del nombrado ciclo que "no estaría de nuevo con un futbolista, se dio, pero hoy no lo haría de nuevo. No la pasé bien, la verdad es que no fue una buena experiencia, hoy digo que no fue un buen momento”.

Además respondió a las acusaciones que recibió múltiples veces y que la tildaban de “vividora”: “Me molesta lo de “vividora” porque yo tomé la decisión de nunca dejar el trabajo. Jamás acepté un peso de él", confesó Karina.

¿Sergio “témpano” Agüero?

En una de las confesiones más fuertes que hizo la ex pareja de Sergio Kun Agüero, lo terminó dejando como un “témpano”. Según lo que contó la rubia, “El Kun no me regalaba nada cuando cumplía años. Él me hacía la torta de cumpleaños y yo era feliz así, mis cosas me las compro yo”.

Además la cantante de “Hasta el fin del mundo”, confesó: “Yo dejé muchas cosas de lado. Me instalé con él en Inglaterra. Muchos decían que yo me aprovechaba de ese momento y son completas mentiras, nunca pedí ni me dio nada" finalizó.