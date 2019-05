Pipío Fernández obtuvo una doble victoria en La Rioja

El Campeonato Argentino de Motocross disputó su segunda fecha del calendario en La Rioja, donde el mendocino Gabriel Fernández obtuvo otra doble victoria en la divisional MX3B, afianzándose en la punta del certamen con puntaje perfecto: cuatro mangas corridas y cuatro ganadas.



El popular Pipío, actual Campeón Argentino, con su Yamaha YZF 450 atendida por el equipo RPM Cross tuvo una gran actuación sobre el complicado trazado riojano, que se fue rompiendo y mucho con el tránsito de las motos.



En la primera batería, Fernández largó en punta y batalló con Estanislao Salanueva en las primeras vueltas. Después de mitad de carrera, apretó el ritmo y pudo quedarse con la victoria. En la segunda manga, el mendocino iba a repetir el triunfo pero con dramatismo. Porque cuando venía liderando con comodidad, cayó mal de un salto y tuvo un pequeño despiste. A pesar del incidente pudo continuar hasta la bandera a cuadros. Leandro Wohlmuth y Salanueva completaron el podio.





"En la primera manga largué en punta, pude hacer una carrera prolija y después de mitad de carrera apreté fuerte el puño e hice una diferencia", contó Fernández. "En la segunda serie también largué en punta, pude acelerar e ir tomando ventaja vuelta a vuelta. Cuando llevaba una buena ventaja, un escalón me tiró de punta entrando a un salto grande, cuando caí se me salió una mano, el pie derecho y pasé derecho por el peralte. Ahí pensé que se terminaba la carrera y perdía todo lo que había hecho el finde, pero pude volver, di una vuelta lenta hasta que me recuperé, volví a apretar y pude también ganar, muy dolorido pero gané ", agregó.

Otro de los mendocinos destacados fue Franco Calveras, quien se subió al podio en Master A al culminar en la segunda posición. Pero los podios para los crossistas de nuestra provincia no se terminaron ahí ya que el alvearense Julio Quiroga terminó tercero en Master C.

El promisorio Luciano Righi volvió a cumplir una gran tarea al finalizar en la quinta colocación de MX2 A; mientras que Nahuel Morici terminó tercero en MX2 B y en esta misma divisional se ubicó octavo Marcos Bisole.

El próximo compromiso será el 9 de junio se disputará la tercera fecha en San Rafael.