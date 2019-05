Jalaf sólo pudo ver la cuadriculada en la carrera que voló Rossi

Condicionado por un toque que sufrió en el inicio de la carrera y dañó la dirección, Matías Jalaf sólo pudo apostar a ver la bandera cuadriculada llegando en el 30º puesto en lo que fue la competencia final de la 5ª fecha del Turismo Carretera, disputada en el autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario.

El piloto mendocino que largaba desde la 10ª posición en la segunda serie, ya se vio complicado en un parcial que tuvo piso húmedo por las lluvias caídas previamente. Producto de la rotura del limpiaparabrisas en el parcial, Matías se retrasó y pudo de todas formas arribar en el 12º puesto en el mismo.

Así, largó luego la final desde la 36ª colocación, y lamentablemente un despiste de Leandro Mulet fue directamente hacia el Ford de Jalaf cuando venía superandolo en el primer giro de carrera. Así, condicionado por los inconvenientes en la dirección de su unidad, Matías sólo pudo con las complicaciones apostar a llegar a la meta, haciéndolo en definitiva en el puesto 30 tras completar los 25 giros.

"Teníamos un auto para pelear bien adelante, y por distintas situaciones ajenas nos fuimos complicando. Ayer encontramos algunos inconvenientes en el auto que no nos permitieron clasificar bien, y hoy se rompió rápido el limpiaparabrisas en la serie, por lo que la visibilidad era nula y llegamos como pudimos. Lo mismo tuvimos que hacer después en la final porque en la primera vuelta Mulet entra en trompo y me pega justo cuando venía pasando. A partir de ahí se torció la dirección, el auto no tuvo el mismo rendimiento, y sólo apostamos a llegar. Tenemos que seguir trabajando en aspectos puntuales para aprovechar bien el gran auto con el cual contamos y prepara el Donto Racing. Si mejoramos estas cuestiones, no tengo dudas que vamos a pelear bien adelante en cualquier momento, porque el funcionamiento del chásis es muy bueno", afirmó el mendocino.

Todo fue de Matías Rossi en el autódromo santafesino, por la quinta final del año, quien le dio a Ford la primera victoria de la temporada. Gabriel Ponce de León llegó segundo y Christian Ledesma completó el podio. Con estos resultados, José Manuel Urcera (11º) continúa al frente del campeonato, con 185 puntos, seguido por Mariano Werner (16º) con 157 y Guillermo Ortelli, con 152.50.

La próxima fecha de la categoría será del 24 al 26 de Mayo en el autódromo de la ciudad de Rafaela, en la denominada "Carrera del Millón".