Una de las parejas que da que hablar en el ambiente de la farándula es la conformada por el actor de Rodrigo Noya (25) y Martina Scigliano (28), quienes se encuentran juntos desde el pasado mes de enero. Recientemente Noya, hizo fuertes declaraciones en diálogo con la revista Gente, sobre la relación que está viviendo.

Las confesiones sexuales de Rodrigo Noya

"Con un trabajo como el mío, mantener una relación estable requiere de mucha confianza. Me gusta de Martina que es súper compañera y siempre está de buen humor. Además, tenemos mucha piel y me encanta que sea súper seductora", arrojó el actor de la segunda temporada de El Marginal.

Además el ex Agrandadytos, remarcó que el vínculo con Martina Scigliano no fue solo “un amor de verano”, al tiempo que aclaró que no convive aún con ella, pero que disfrutan mucho el tiempo que están juntos.

“Soy muy sexual. No puedo estar sin contacto y no me agrada la soledad. Cuando estoy en pareja, me gusta hacerlo bastante seguido", contó Rodrigo Noya en la nota.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-5-2-17-59-14-el-duro-momento-personal-que-atraviesa-lali-esposito-su-prima-fallecio-de-cancer

¿Cómo conoció Noya a su novia actual, Martina Scigliano?

El actor se encontraba en crisis con Sofía Sorrenti, su ex pareja y madre del hijo que ambos tienen, Benjamín.

Las cosas parecían que se iban a terminar definitivamente o que quizás se podían solucionar con el plan de un viaje de los tres en diciembre del 2018 a Mar del Plata; ciudad en la que el actor tenía que hacer temporada de teatro.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-5-3-18-26-31-el-polemico-mensaje-de-la-madre-de-la-reina-nacional-de-la-vendimia-maria-laura-micames

Pero unos días antes de instalarse en La Feliz, la crisis consumió a la relación y Noya se terminó separando de Sorrenti.

Parece que el corazón de él, se curó rápido, ya que en los primeros días de enero fue fotografiado en un boliche marplatense con una rubia, que es bailarina. Ella resultó ser Martina Scigliano con quien inició una relación desde aquellos meses de calor.

Las fotos que se filtraron en su momento, muestran a Noya “soltando la lengua” y conquistando muy de cerca a Martina.