Boca no se guarda nada para recibir a Godoy Cruz

Luego de consagrarse en Mendoza con la Supercopa Argentina frente a Central, Boca Juniors quiere seguir con ese envión anímico y recibirá este domingo a Godoy Cruz. El encuentro será por la vuelta de la Copa de la Superliga, que en la ida el Xeneize derrotó al Tomba por 2 a 1 en el Malvinas Argentinas.

Para dicho partido el entrenador azul y oro, Gustavo Alfaro, no se guarda nada y pondrá lo mejor que tiene a disposición para jugar contra el Expreso en la Bombonera.

En cuanto a lo futbolistico se espera que Alfaro haga varios cambios pero también contará con un banco de suplentes bien nutrido por si el resultado se complicara. De igual manera, el equipo de la Ribera cuenta con una ventaja deportiva importante por tener los goles de visitante.

El once elegido para recibir al Tomba será: Andrada; Weigandt, Izquierdoz, Alonso, Fabra; Pavón, Almendra, Campuzano, Reynoso; Tevez y Abila

El banco de suplentes estará formado por: Buffarini, Lisandro López, Mas, Nández, Marcone, Zárate, Villa y Benedetto

El Tomba viajó a jugarse la clasificación contra Boca

Si bien Lucas Bernardi, entrenador del Tomba, no confirmó el once para visitar a Boca Juniors, se espera que al menos realice cinco variantes teniendo en cuenta que tendrá varias bajas. El Morro García, Luciano Abecasis, Juan Andrada y Fabián Herníquez sufren diferentes lesiones y en la última práctica trabajaron de manera diferenciada. El otro que no podrá estar frente al Xeneize es Hernán Bernardello, que llegó a la quinta amarrilla.

¿El probable once? Roberto Ramírez; Nahuel Arena, Diego Viera, Tomás Cardona y Facundo Rodríguez; Diego Sosa, Agustín Verdugo, Agustín Manzur y Ezequiel Bullaude; Miguel Merentiel y Victorio Ramis.

Estos son los concentrados del Expreso para visitar mañana a Boca.#VamosTomba 💪🏻 pic.twitter.com/jviXreYnAw — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) May 4, 2019

Ni bien finalice el encuentro contra Boca, el Bodeguero volverá a la provincia de Mendoza en donde comenzará a preparar el match contra Universidad de Concepción, por la 6ª fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El mismo será el próximo jueves, desde las 19.15, en el estadio Malvinas Argentinas.