Estados Unidos llamó al pueblo venezolano a luchar contra Maduro

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo este sábado un llamado directo a los ciudadanos venezolanos a levantarse contra el mandatario Nicolás Maduro, declarando que "el momento de la transición es ahora".

"El momento de la transición es ahora, no más hambre, no más niños sin medicinas, no más represión. Estados Unidos se mantiene firmemente con ustedes en su lucha", dijo Pompeo a los venezolanos, luego de una fallida insurrección militar el pasado martes.

"Ustedes pueden hacer que sus instituciones, su ejército y sus líderes cumplan con los estándares más altos y exigir un retorno a la democracia", afirmó Pompeo en un video difundido en Twitter, concluyendo en español: "estamos con ustedes".

Opositores convocados por su líder Juan Guaidó marchaban este sábado hacia los principales cuarteles de Venezuela para exigir que cese el apoyo militar a Maduro, quien llamó a alistarse para un eventual ataque de Estados Unidos.

"Ustedes pueden restaurar un gobierno inclusivo y constitucional. Ustedes pueden crear el futuro, e incluso un futuro brillante (...) para Venezuela", afirmó Pompeo en el video de poco más de un minuto.

En otro mensaje anterior en Twitter, el jefe de la diplomacia estadounidense había denunciado la represión "sin límite" del gobierno venezolano, al evocar la intervención de fuerzas de seguridad en una iglesia, y afirmando su apoyo a una "transición política" del poder en favor de Guaidó.

Maduro ordenó a sus militares defender Venezuela de Estados Unidos

Frente a las declaraciones de Mike Pomepo, jefe de diplomacia de Estados Unidos, Nicolás Maduro convocó a las fuerzas para defender a Venezuela de un ataque militar.

El mandatario pidió "estar listos y prestos para defender la patria con las armas en la mano si algún día el imperio norteamericano osara tocar esta tierra".