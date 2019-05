El diputado nacional Martín Lousteau apoyó hoy la iniciativa del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, de ampliar Cambiemos y consideró que "se necesita una alianza que sea superadora" del oficialismo, ante lo cual remarcó que trabaja en ese sentido.

"Se necesita una alianza que sea superadora de Cambiemos. En 2015 el radicalismo discutió qué tan grande tenía que ser la alianza para gobernar. Si hay algo que vemos cuatro años después, es que los desafíos son más grandes, más difíciles, se necesita más potencia electoral. Yo no creo que esa potencia electoral y esa regeneración de expectativas se logre eligiendo exactamente lo mismo que hay ahora", sostuvo el ex ministro de Economía.

En diálogo con Radio La Red, el ex embajador argentino en Estados Unidos respaldó a la propuesta del gobernador de Mendoza de que haya un entendimiento "electoral" con sectores de la oposición porque "el Gobierno solo no puede" garantizar que "la Argentina no vuelva para atrás". "Se necesita algo más grande y trabajo para que haya algo más grande", subrayó el legislador y líder de Evolución.

En ese sentido, se preguntó: "Si el Gobierno está dispuesto a convocar para firmar este tipo de puntos y discutir cómo eso se lleva adelante, ¿por qué eso no puede tener una manifestación electoral?".

Consultado acerca de la polarización, Lousteau desafió a que "encuentren en cualquier país del mundo el caso en que vayan a una elección el presidente actual contra el ex presidente inmediato anterior".

Y analizó: "Si el actual se presenta es porque le fue bien y si se presenta el anterior es porque le fue mal. Al actual no le puede haber ido bien y mal al mismo tiempo. El único contexto en que se puede dar eso es que a los dos le haya ido mal".

Al respecto, el diputado nacional advirtió que "el argentino está frustrado por tener que elegir entre el presidente Mauricio Macri y la líder de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner. "Yo quiero crear una cosa distinta. Peleo para que no exista la opción Macri-Cristina", señaló.

Y concluyó: "Tanto el Gobierno como el kirchnerismo incentivan mucho la grieta, se montan sobre esa grieta para poder seguir existiendo desde el punto de vista político y seguir teniendo relevancia electoral. De la grieta salimos cuando admitimos que el otro siempre tiene razón en algo".