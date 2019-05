Docentes privados reclaman el pago del Ítem Zona

Los docentes de los establecimientos privados reclaman que se les aplique en sus salarios el adicional por zona, de la misma manera que se lo hace con los educadores de las escuelas de la provincia.

Por eso el Sindicato Argentino de Docentes Privados a través de su secretaria general, María Luisa Nacif, expresó el contenido de su reclamo: “El ítem es netamente salarial. Los docentes privados en algunas escuelas privadas primarias tenían ítem Zona y ellos lo mantienen. El tema es que nosotros venimos reclamando hace tiempo que se incluya a los docentes de gestión privada. Porque la ley, incluso la recategorización de zona que hace el Estado, se basa en la ley que dice que se va a recategorizar a los salarios de los docentes de las escuelas públicas. En la Argentina la educación es toda pública, lo que cambia es la gestión, es decir, tenemos gestión privada, gestión estatal o gestión social y cooperativa. Nosotros debemos estar incluidos en la recategorización de la zona. Los docentes privados no tienen ítem Zona, salvo excepciones de hace muchos años. Por eso, un docente que da clases en una escuela estatal en Malargüe, cruza la calle y da clases en la escuela privada y tiene menos sueldo. Eso porque en la escuela del Estado tiene 80% de zona y en la privada tiene 0%”.

La dirigente destaca el concepto de que la educación es una sola y que lo que se diferencia es quién la gestiona. En su reclamo de equiparación se puede ver sólidamente respaldado por el texto del artículo 14 bis de la Constitución nacional que ordena que se debe garantizar igual remuneración por igual tarea.

La dirigente Nacif hace alusión a los que llama una “tremenda discriminación al sostener que con ese proceder “están excluyendo a miles de docentes de Mendoza que son docentes de la educación pública, por eso los reclamos son reiterados que hemos tenido”.

Desde la Subsecretaría de Educación Privada aseguraron no tener incumbencia en este tema, tras lo cual se los remitió a la Secretaría de Administración de la Dirección General de Escuelas, a cargo de Gabriel Sciola, el cual, según relató Nacif, no pudo demostrar que en el texto de la legislación se estipule que los docentes privados no pueden recibir el ítem por la zona de ubicación del establecimiento.