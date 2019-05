La huelga de la desunión

Más allá de los análisis que interesada o desinteresadamente se hacen sobre el paro de 24 horas de ayer, dos legisladores –uno oficialista y uno de la oposición– y una dirigente gremial mostraron su parecer sobre la sexta medida de fuerza que se hace a la administración de Mauricio Macri.

Todos coinciden que la situación del trabajo argentino en muy dura, que precariza aún más el vivir de la gente. La disparidad está en los que consideran a la medida de fuerza es insuficiente porque debe ser parte de un plan de lucha, los que la aceptan por conveniencia política y los que la rechazan también por conveniencia política.

El Ciudadano mantuvo un breve diálogo con legisladores de la Cámara baja que participaron de la acotada sesión de los martes.

Uno de ellos, el diputado Jorge Tanús (UC-PJ) afirmó que “el paro es una expresión de lo mal que está el pueblo argentino con este Gobierno, claramente”.

Y a preguntarle si es el método de revertir las cosas, respondió: “Y... no hay otra forma de que el Gobierno escuche si no es parando el país. Es una medida de fuerza que se cumplió en forma pacífica. Siento que el Gobierno no reacciona ni con medidas de fuerza, que tienden a que se exprese el descontento social y popular de los trabajadores. Y se lo hace a este Gobierno que está terminando su mandato para dejar una herencia desastrosa en la economía del pueblo argentino”.

“No resuelve nada”

Por su parte, el titular del bloque de diputados de Frente Cambia Mendoza, Cesar Biffi, expresó sobre el paro: “Tengo la misma sensación que he tenido toda mi vida, como ciudadano y como dirigente político, estando en el gobierno o estando en la oposición. El paro no resuelve absolutamente nada, no ayudan en nada y no niego las dificultades que hoy tiene el país”.

“Me parece que una medida de esta naturaleza no solo no resuelve el problema, sino que lo termina agravando”, opinó.

Consultado sobre si es la reacción de un sector de la población que no está bien, consideró que “el paro está muy influenciado por la política. Estamos a días del cierre de los frentes... de las listas de los candidatos a nivel nacional. Siempre sabemos que hay una visión en la CGT, que está muy vinculada con el Partido Justicialista. Pero independientemente de todo esto, admitiendo las dificultades que pasan los trabajadores, un paro general de actividades no resuelve para nada los difíciles momentos que ellos viven”.

Un paro “con gusto a poco”

También opinó para este diario la dirigente sindical estatal Raquel Blas, quien consideró que “el paro se vivió con gusto a poco, ya que a esta altura del partido debería haber un plan de lucha consecuente de la CGT. Todos sabemos que paros aislados y, como se dice, paros domingueros, no va”.

“Por eso siempre intentamos transformar los paros en activos, porque a los trabajadores no nos van a llevar del puerto que necesitamos para poder intentar cambiar el plan económico”, expresó.

Finalmente, Blas expresó: “De todas maneras el paro ha sido muy fuerte en todos los sectores y en toda la provincia, porque hay una inmensa necesidad de los trabajadores de expresarse. Pero también hay un reclamo de la dirigencia sindical para profundizar este plan que revierta el mal momento de todos los empleados en todos los niveles del trabajo de la República Argentina”.