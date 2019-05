Un hincha de River se burló y el Mellizo no tardó en contestarle

Guillermo Barros Schelotto, director técnico de LA Galaxy, se dirigía al túnel del Sporting Park al terminar el encuentro cuando escuchó que un aficionado argentino le gritaba desde la tribuna. Cuando se acercó el hincha se dedicó a burlarse por haber perdido la final de la Copa Libertadores. Barros Schelotto le hizo frente para pedir respeto, ya que lo que estaba haciendo estaba fuera de lugar.

El enfrentamiento entre el ex técnico de Boca y el hincha se hizo viral en redes sociales gracias al aficionado que lo subió a Twitter. En el video se observa al aficionado cuando le grita que nadie los supera. Cuando Guillermo le responde sacó el tema de la final de la Libertadores.

¡LE RECORDARON LA FINAL😕! Un hincha de River le recordó a Guillermo Barros Schelotto, hoy DT de LA Galaxy, la final de la Libertadores que le ganaron a Boca y el ex entrenador 'Xeneize' se detuvo a responderle ante la cargada. pic.twitter.com/Kj0ps4LMyN — Actual Fútbol (@ActualFutbol) 30 de mayo de 2019

“Melli, Mellizo… ¡Nadie nos supera, nadie nos supera! Un episodio no me va cambiar”, gritaba el fan Millonario; a lo que contestó el Mellizo: “El respeto te lo ganás en cada acción que hacés, lo que estás haciendo es una boludez”. Antes de terminar el enfrentamiento el hombre con la camiseta de River le recordó lo que dijo antes de la final. “Igual que vos cuando dijiste que no teníamos huevos para ganar finales y mirá, les ganamos la final…”.

Guillermo al ver que no iba a cambiar la actitud del hombre en la tribuna decidió omitir sus comentarios; antes de retirarse del inmueble decidió tomarse fotos con otros aficionados que se acercaron a la zona donde estaba el entrenador de LA Galaxy.