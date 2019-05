Vanesa Martín y su trabajo más universal: 'Todas las mujeres que habitan en mí'

Dueña de canciones que lideran las listas de éxitos en España y el mundo entero, la cantante Vanesa Martín llega a nuestro país para presentar su último trabajo: 'Todas las mujeres que habitan en mí'.

Sus inicios en la música datan desde su niñez, tan solo desde los 6 años. De allí en más, su camino de formación fue cada vez más riguroso, logrando hoy en día colmar estadios con su voz un tanto rasposa y original.

Ha compuesto temas para artistas como Malú, Raphael o Sergio Dalma y ha protagonizado imperdibles colaboraciones con cantantes de la talla de Pablo Alborán, Axel, Alejandro Sanz, Sin Bandera, entre otros.

El próximo 14 de junio la malagueña pisa tierra mendocina y promete una noche recordable en el teatro Plaza, de Godoy Cruz. En el marco de su gira, Vanesa habló con El Ciudadano.

- Desde muy pequeña te iniciaste en la música pero, ¿recordás cuál fue el momento que te reconociste como cantante?

- Solía cantar mucho en las fiestas con amigos, y empecé a darme cuenta de que la gente guardaba silencio cuando agarraba la guitarra, ese silencio me motivaba para seguir cantando en público.

- ¿Cómo fue saltar de Málaga al mundo entero?

- Me fui a Madrid cuando terminé los estudios, y comencé a tocar por los bares de música en directo, entregaba mis maquetas en las discográficas y un día me vieron en directo y me propusieron firmar. No ha sido un salto de un día para otro, está siendo una carrera progresiva y ascendente. Muy inspiradora.

- Desde ‘Agua’ a tu actual trabajo discográfico ‘Todas las mujeres que habitan en mí’, ¿qué transformación podés ver? Tanto desde lo personal como desde lo artístico...

- He ido madurando en todos los sentidos, vas aprendiendo por el camino. Soy la misma que compuso y grabó ‘Agua’ pero con más herramientas, más valores, menos tiempo libre y otros nuevos horizontes.

- Yendo un poco más a este gran disco, ¿qué caracteriza a ‘Todas las mujeres que habitan en mí’? o ¿cuál es el mensaje que se intenta transmitir en este trabajo?

- Gracias por el halago. Es un viaje a mis centros, a mis raíces, y un viaje al futuro, a mis nuevas perspectivas. Hay mucho del sur y mucho mundo, más universal quizá. Es un canto a la vida en sí misma, un ser consciente de que estamos vivos, de que la vida son experiencias que hay que vivir con todo, y superar las etapas que no son bienvenidas.

- ¿Con qué expectativas comenzás este tour?

- Estoy muy ilusionada, voy a visitar por primera vez algunas ciudades de Argentina y arrancamos en el Luna Park, un sueño para cualquiera que pone un pie en Buenos Aires. Y volver a Mendoza, qué ganas! Son pasos que nunca soñé, la realidad supera a los sueños a veces. Además volvemos por primera vez con toda la banda que me acompaña en España.

- ¿Cómo podrías describir al espectador argentino?

- Locura, fidelidad, respeto y pasión. Son unos fieras maravillosos ustedes!

- Hemos disfrutado excelentes interpretaciones junto a grandes figuras, tales como Sin Bandera, Malú, Alejandro Sanz, Axel, Franco de Vita, entre otros… ¿se viene alguna otra colaboración?

- Acabo de grabar un videoclip hermoso con el gran Abel Pintos y sale ya hoy, 30 de mayo... estoy deseando que lo podáis ver. Tengo además alguna colaboración en breve, pero es secreto!