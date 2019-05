"El Estado debe tener el control en Seguridad", insiste Omar De Marchi

Me han preguntado varias veces porque quiero ser gobernador de Mendoza. Respondo que me he preparado para ocupar el máximo honor al que cualquier mendocino y mendocina aspira cuando se trata de ayudar al crecimiento de esta tierra increíble que Dios nos ha regalado.

La propuesta de nuestro equipo para una Mendoza que se convierta en potencia ha sido fruto del esfuerzo, el rigor y la pasión de miles de hombres y mujeres. Todos impulsados por la energía que fluye cuando las soluciones se proponen desde abajo hacia arriba.

No venimos a imponer ni a pelearnos con nadie. Nuestro espacio es un ejemplo de convivencia democrática. Mendoza necesita sumar y aquí estamos, decididos y conscientes de los desafíos que enfrentamos para desplegar más desarrollo y progreso al orden lógico de las cuentas públicas.

Me preocupa la seguridad. Es un tema que vuelve a requerir la máxima atención para que vivamos en paz y podamos diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Pondremos foco en esta problemática.

Fuerzas de seguridad más estrictas, profesionales, revalorizando al personal policial.

El empleo es otro sector en el cual nos vamos a involucrar de lleno. Sabemos que la dinámica de la economía tiene como eje el trabajo digno. Buscamos generar puestos de trabajo de calidad. Y vamos a ofrecer micro créditos para aliviar la situación de muchísimos mendocinos que están pasándola mal. Saldremos de esta crisis más fortalecidos en la medida que nos propongamos una estrategia de crecimiento a mediano plazo.

Otro de los grandes temas que hemos planteado en este camino que ha sumado a personas sin distinciones partidarias es la educación. Acá también quiero dejar en claro nuestra posición: sin la participación ni el protagonismo de maestros y docentes, todo cambio es imposible. Es con ellos que vamos a impulsar la Evolución de nuestro sistema educativo.

¿Por qué quiero ser gobernador?

Por la Mendoza que viene, por la fuerza que recojo en cada rincón y departamento en el cual oímos los problemas y necesidades de los vecinos. No ofrezco una fórmula mágica, pero sí puedo decirles que tenemos un plan para recuperar a Mendoza y ponerla allí donde siempre estuvo. En lo más alto de la cordillera.