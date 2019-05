Mano a mano con Luis Giachino, precandidato de Protectora en Ciudad

La recorrrida continua con el fin de que puedas conocer más de cerca a los precandidatos a intendentes de tu municipio, en este caso El Ciudadano charló con el concejal de Protectora Fuerza Política, Luis Giachino ungido por José Luis Ramón para que sea el candidato de ese partido en la intendencia de Ciudad.

El concejal se muestra muy vehemente a la hora de defender sus ideas, contar sus propuestas y criticar lo hecho por lo el denomina "La Clase Política" como un estrato social diferente que "vive una realidad diferente que el resto de los ciudadanos"

Mira la entrevista completa acá:

Giachino nos cuenta que desde que es concejal dejó sus actividades en el sector privado por que considera que: "La función pública esta para servir a los demás, no para servirse uno mismo", y agrega que: "No olvida que es un representante de los ciudadanos, no de un espacio político"

En cuanto a las necesidades o aspectos a mejorar, el hombre de Protectora advierte que: "Se necesita urgente en la Capital volver al sistema republicano, por que Rodolfo Suarez lo ha transformado en una escribanía" y que: "Han convertido al municipio en un ente recaudador" para luego decir "Los radicales de Ciudad dicen que han armado una maquinaria perfecta de ganar elecciones".

Cuan la charla derivó en las propuestas que él tiene para mejorar en Ciudad enfatizó que: "Tiene un plan de seguridad muy serio" otro de sus ejes de campaña habla de "cambiar todo el sistema de cloacas por que si no se arreglan calles dos veces porque como no cambian las cañerías o cloacas en algunos casos se rompen por su antigüedad y hay que volver a reparar lo que se había arreglado".

Otra de sus propuestas es lo que denomina ABLI (Alumbrado, Barrido, Limpieza e Internet) para todos los ciudadanos de Capital. Para Finalizar sostiene que si resulta electo intendente será "muy cercano a las personas por que el intendente es el primer refugio de la gente".