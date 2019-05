Acusaciones cruzadas en la pelea de dirigentes del gremio de estatales

El emblemático gremio de los estatales soporta una sostenida tempestad institucional, que se agudizó, cuando algunos días atrás la fiscal Gabriela Cháves llevó a cabo un allanamiento en la sede sindical. Lo hizo en el marco de una investigación por manejo fraudulento de afiliaciones, entre otras irregularidades.

Para los observadores de la realidad gremial local, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) nunca, en su historia provincial, había sufrido una crisis que solo ha logrado limar su representación y su poder de lucha. Dos aspectos que la hicieron inexpugnable ante cualquier gobierno, hace algún tiempo atrás. Hoy, acusada por lo que investiga la fiscal Cháves y la deserción de sus filas de importantes dirigentes, no parece encontrar su espacio de representación gremial que supo ostentar con orgullo.

El día del paro nacional, ATE con su conducción a la cabeza marchó hacia Casa de Gobierno primero y a los Tribunales de la provincia, después. Sus gremialistas explicaron, “ese recorrido lo hicimos por las medidas de fuerza que llevamos adelante y en protesta a la intromisión sobre el gremio de la fiscal Cháves y de quien estaría impulsando la medida judicial, el gobernador Alfredo Cornejo”, según denunciaron.

Al respecto, esto expresó el actual secretario general Roberto Macho: “ATE repudia el actuar de la fiscal Gabriela Cháves contra nuestra institución. Esto solo flagela y vulnera la libertad sindical de ATE. Además de una violenta intromisión interna en la vida de nuestro sindicato llevada a cabo por la fiscal, junto al Poder Ejecutivo. Y esto hay que decirlo con todas las letras, quien mandó a Cháves allanar la sede del gremio es el Gobernador de la provincia”.

“Ellos, prosigue Macho, están actuando en contra de la clase trabajadora, siendo que ATE es uno de los sindicatos que resiste cada embestida tanto de la provincia, como de la nación. Por eso la fiscal fue a la sede gremial a romper, destruir o dañar todo lo que a los trabajadores nos ha costado tener. Por eso, llegamos a los tribunales para decirle a Cháves que basta. Basta de estas políticas nefastas que estamos cansados y que han llevado a la muerte a más de 30 compañeros desaparecidos en el país”

La actual conducción de ATE entregó el gremio a Cornejo

El Ciudadano le consultó a la exsecretaria general de ATE y actual secretaria general de la CTA Autónoma, Raquel Blas, sobre la situación que vive el gremio de la calle Belgrano y dijo: “Yo recuerdo que, recorriendo hospitales o distintas reparticiones públicas nos encontramos con compañeros trabajadores que me confesaban que les aparecieron afiliaciones que ellos no reconocían. Para además de esto, que no se presentaron como hechos aislados, aparecieron otras cosas como desafiliaciones. Sobre esto último se nota que existe una política de desafiliar a compañeros de la oposición. Un ejemplo es que una empleada de la Legislatura, que tenía mandato de delegada, comunicaron al organismo la desafiliación de ella. Por eso tuvimos que ir por la vía del amparo judicial para torcer esta grosera acción”.

Al preguntarle si a su criterio había más cosas que lo que se investiga por el tema afiliaciones, contestó: “Por supuesto que hay más, intervenciones a distintas seccionales de la provincia, algo que se refleja con un Consejo Directivo provincial constituido directamente en una intervención que tiene minorías absolutas. Ante todo esto, considero que la Justicia tiene que avanzar en la investigación que ha iniciado la fiscal (Gabriela) Cháves”.

“La gravedad de esto se sintetiza en algo que siento, no hay mejor sindicato que el que no existe. Es lamentable que (Roberto) Macho y la camarilla que lo sigue y que se apoderaron de ATE, hayan colocado a nuestro sindicato en esta situación. Nada más y nada menos, que otorgarle al poder político elementos para seguir avanzando sobre los trabajadores”, agregó.

Cuando nuestro diario le pidió detalles, respondió: “Hay que recordar que quienes hoy conducen al gremio vienen dando elementos al poder político, como todos los acuerdos salariales firmados en baja. Transformaron al gremio en el primero que firma acuerdos salariales en cuotas con un terrible estado inflacionario, un punto que ha significado que hoy el salario de los estatales sea un 40% menos que el presupuesto”.

Finalmente la dirigente gremial dio otro preocupante ejemplo: “Hace poco los compañeros de las OAL se declararon en estado de asamblea permanente por la delicada situación de abandono en la tarea con chicos de problemáticas graves. En esos momentos llegó una comunicación firmada por Macho con la directora de la OAL, diciéndoles a los trabajadores que la asamblea no se podía realizar. Otra demostración de que ATE se ha puesto del lado de la patronal”.