Lucas Vicino tuvo un inicio complicado en Río Cuarto

Lucas Vicino no arrancó de la mejor manera la tercera fecha del TC2000, que comenzó a disputarse en el autódromo Ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.



El joven de 16 años, sobre el Ford Focus de la Escudería FELA, tuvo algunos inconvenientes que no lo dejaron pelear por los puestos de arriba. En la primera tanda de entrenamientos finalizó 12°, a poco más de un segundo del más rápido, Ignacio Julián. Lo bueno es que Vicino encontró varias cosas por solucionar para mañana y mantiene sus expectativas de redondear una buena actuación.



“Dentro de todo fue un viernes positivo. Me falta todavía adaptarme un poco más a la pista, tener más confianza. Con el equipo analizamos los datos de telemetría y encontrábamos que íbamos de cola y podía ser que teníamos las gomas traseras muy gastadas. También encontramos otras problemas por mejorar para mañana, a ver si podemos pegar un saltito y pelear adelante”, comentó el oriundo de Las Heras.



La actividad del TC2000 continuará mañana con un segundo ensayo, mientras que a las 13 se realizará la clasificación. La jornada culminará con la disputa de la competencia Sprint (a las 16.25), con una duración de 14 vueltas o 25 minutos. El domingo se correrá la tercera final del año, a 31 giros o 45 minutos, desde las 12.05, con transmisión en vivo de TyC Sports.