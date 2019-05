Marcos Maidana: "No peleo más, esa es la verdad"

El boxeador Marcos "Chino" Maidana confirmó que no volverá a pelear de manera profesional, pese a que tenía una propuesta de 15 millones de dólares, y aseguró que "hubo cosas" que no le gustaron y por ese motivo decidió dejar sin efecto su retorno al cuadrilátero.

"No peleo más, esa es la verdad. Voy a seguir entrenando y moviéndome, eso sí, porque no me gustó verme como me vi en este último tiempo", aseveró Maidana.

El santafecino explicó que si bien tenía un contrato para realizar tres peleas en Estados Unidos que podrían llegar a reportarle 15 millones de dólares, decidió dejar todo sin efecto por cuestiones que tuvieron que ver con cosas que le habían prometido y no se cumplieron.

"No es que sea un sacrificio, para nada. A mí el sacrificio me gusta, aunque se dijeron un montón de barbaridades. Yo plata no necesito. Todo empezó como un juego con esas declaraciones que hice desafiando a (Floyd) Mayweather, que era todo verso. Pero después fue en serio. Y eran 15 millones de dólares en total y la posibilidad de pelear contra (Manny) Pacquiao, que eso era lo que me gustaba. A mí en realidad lo que me tentaba era el desafío deportivo contra Pacqiuao, por eso acepté", aseveró.

Maidana, quien perdió por puntos las dos veces que peleó con Mayweather por el título mundial de los welter AMB y CMB, en sendos combates realizados en 1994, había anunciado su regreso al ring, pero rápidamente dejó aclarado que colgaba los guantes.

En torno al fallido regreso, para lo cual se había instalado en Las Vegas en donde se sometió a un entrenamiento que incluyó una dieta estricta, Maidana aclaró que "la plata está siempre porque eso hace a la confianza".

"Y uno tiene gastos, porque todos te cobran. Hubo además porcentajes que no se pagaron y no se cumplieron. Uno va juntando y se da cuenta que hay cosas que cambiaron", explicó.

El oriundo de Margarita explicó que ahora se enfocará en su carrera como promotor boxístico a través de su empresa "Chino Maidana Promotions", para lo cual ya tiene en sus filas a su hermano Fabián.