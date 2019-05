Confirmado: Mendoza será sede de la Copa América 2020

Este viernes, el gobernador Alfredo Cornejo anunció que en el 2020 la provincia será sede de la Copa América.

El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, contó en radio Mitre: “Sabíamos que Mendoza estaba como posibilidad firme, pero oficialmente lo hizo Tapia ayer". De todos modos, el anuncio oficial se realizará a fines de mayo en Paraguay.

“Creo que Mendoza ha demostrado que en espectáculos deportivos es una de las más firmes en Argentina", aseguró Chiapetta, y destacó que "vamos a tener que trabajar muchísimo. Creo que hay que sentarse y trabajar con lo técnico en el Malvinas, con algunas remodelaciones, no de fondo, pero hay que modernizar algunas cosas y es el trabajo que viene hasta la fecha de la copa".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-5-1-17-36-0-boca-se-consagro-campeon-de-la-supercopa-argentina

Asimismo, garantizó que el estadio "está absolutamente apto en general, pero tal vez haya que ver algunas cosas que requiera la copa el año que viene, que no creo que sea ampliarlo. Tampoco se justifica ampliar un estadio que no convoca más de la capacidad que tiene. Es prematuro, pero habría que analizarlo".

“Habrá un análisis y presentación de programa, pero sobre todo creo que habrá que modernizar en tecnología. Nos vamos a poner a disposición de la organización a finales de mayo y seguramente haremos un plan de trabajo hasta el día del torneo", apuntó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-5-2-16-2-50-la-conmebol-nuevamente-envuelta-en-una-polemica

Todo lo que implique cambios, modernización u obras en general, implica grandes costos. Chiapetta fue consultado sobre quién costearía tales modificaciones, en caso de que sean necesarias, si la provincia o Conmebol. Al respecto dijo: "Nuestra idea es no pagar nada. Todavía no está definido. Esto se anunció ayer, ha sido muy rápido todo. Acordamos ir a presentarlo y la semana que viene tendremos más información. Pero creo que la provincia siempre debe poner algo. Pero la tranquilidad con la que podemos arrancar es que no sería una remodelación muy grande. Tenemos un estadio que en general está bien".