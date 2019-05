Cornejo pidió abrir Cambiemos a parte del peronismo

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo abogó por una apertura de la alianza Cambiemos a nivel país. En una recorrida por el Polo TIC de Godoy Cruz, expresó que desearía que el acuerdo de 10 puntos con sectores del peronismo tuviera "un correlato electoral".

El mandatario provincial y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical indicó que sería útil ampliar Cambiemos a otras fuerzas "a dirigentes como Lavagna, Pichetto, Urtubey y Massa".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-5-2-20-28-47-alternativa-federal-y-cambiemos-negocian-un-acuerdo-para-dar-una-senal-a-los-mercados

"Tenemos que ampliar Cambiemos para enfrentar las vicisitudes que Argentina tiene y representan ante el mundo. Hay que dar confiabilidad de que Argentina no va a volver atrás, que no va a caer nuevamente ante el populismo".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-5-3-10-29-13-cornejo-suarez-y-de-marchi-se-cruzaron-en-el-malvinas

Cornejo fue crítico con la conducción de la alianza gobernante cuando afirmó que el gobierno no puede dar esas garantías por sí solo. "El Gobierno solo no lo puede hace, es evidente que el Gobierno solo con el presidente Macri a la cabeza no lo puede hacer. Hay que ampliar, por eso me parece muy buena la convocatoria del Gobierno a un acuerdo sobre esos diez puntos".

Y reiteró: "Nos parece muy bien la convocatoria a un acuerdo y por qué no que tenga un correlato electoral también".