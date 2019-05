Buenas noticias para todos los argentinos y argentinas que sueñan con tener la casa propia. En el próximo mes de junio, el Gobierno anunció que se hará una nueva convocatoria que tendrá como fin la otorgación de 10.000 créditos hipotecarios subsidiados por el famoso plan, Procrear.

El ministro del interior Rogelio Frigerio y el secretario de Vivienda, Ivan Kerr fueron los que comunicaron el jueves, los nuevos planes a seguir.

Esta vez, el nombrado proyecto habitacional, constará de un seguro que buscará dar una solución al desfase que haya entre los subsidios y las UVA, que por cuestiones inflacionarias han tenido un notorio incremento en los últimos tiempos.

Además, se especificó que se relanzarán los subsidios para poder adquirir materiales para la construcción por hasta $20.000 y que estos serán compatibles con los créditos Anses.

Hay que saber también, que se enviarán al Congreso dos proyectos que están directamente relacionados con la vivienda de los argentinos: un nuevo intento para sancionar una superadora ley de Alquileres y el otro tiene como base una modificación en el impuesto a las Ganancias, para que se pueda ampliar la deducción del crédito hipotecario.

El Gobierno, el pasado 17 de abril, había dado a conocer una serie de medidas económicas y sociales que tendría en cuenta en el curso de su política. Esa “carta” que anunció en su momento el oficialismo, terminó de detallarse el pasado jueves, en vísperas de las elecciones. La jugada implica la asignación de alrededor de $3000 millones de las arcas públicas que serán destinadas a políticas habitacionales.

Los nuevos créditos Procrear

La nueva etapa de este plan denominado “Procrear Solución Casa Propia” permitirá a los argentinos adquirir una vivienda mediante la otorgación de no reembolsable (20% de la operación), ahorro familiar (10%) y un crédito hipotecario con tasa más baja que la de mercado (70% restante).

Además a partir del mes de junio se abrirá la inscripción en la web para que los interesados, que posean un ingreso familiar equivalente a entre 2 y 7 salarios mínimos vitales y móviles (un máximo de $87.500 al día de hoy). Todos aquellos argentinos que resulten electos podrán adquirir vienen inmuebles de hasta 140.000 UVA (casi cinco millones de pesos, o unos USD $108.000) y constarán de un subsidio total de hasta 18.000 UVA o unos $650.000 al día de hoy.

Cabe recordar que la selección se realiza mediante un sistema de puntaje, que prioriza las condiciones de vida de las familias. Estas quedan de manifiesto con la carga de datos que actúa como declaración jurada.

Un dato importante a tener en cuenta a es que los inscritos en el programa Procrear Ahorro Joven que completaron ahorros durante un año, serán prioritarios a la hora de otorgar las licencias para acceder al préstamo.

Los funcionarios públicos, Kerr y Frigerio, detallaron que los préstamos se gestionarán de manera exclusiva en bancos públicos, lo que incluye al: Banco Provincia, Banco Nación y Banco Ciudad. Además, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses pondrá activos en esas entidades para garantizar una tasa que, como máximo, será del 7,5% más UVA. En la actualidad, el Banco Nación, por ejemplo, presta capital indexado a tasas del 11,5% anual.

¿Cómo funcionará el seguro en el crédito UVA?

Los préstamos otorgados por las entidades bancarias a través de las políticas estatales, constarán de un seguro que será equivalente al 1,5% de la cuota y que será el encargado de regular que la porción del crédito, no supere el 10% de la evolución de los salarios.

Cabe aclarar en el punto anterior, que cuando el margen entre el índice de precios (IPC) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) sea mayor al nombrado anteriormente, será un fondo compensatorio el que pagará la diferencia. Según explicaron, a través de cálculos oficiales, una cuota inicial que ronde los $14 mil tendría anexado un equivalente a $210 de seguro.

Según anunciaron oficialmente, será el Estado el que se hará cargo de los seguros para los casi 30.000 préstamos Procrear que se otorgaron en los últimos dos años. El secretario de Vivienda, Ivan Kerr dijo sobre la diferencia entre el IPC y el CVS: “Será dinero que pondrá la Secretaría de Vivienda; vamos a pagar la prima de la cobertura y la compensación de lo que pagaron durante estos meses, por arriba del 10 por ciento".

Por su parte el ministro del interior Rogelio Frigerio, anunció: "Creemos que este sistema UVA es el mejor sistema para que más gente pueda tener su vivienda. Claramente, está pasando por una crisis por el contexto de volatilidad, pero entendemos que esto permite fortalecer el sistema".

“Hay argentinos que accedieron al crédito que, si no hubiera sido por el UVA, no hubieran podido hacerlo. Entendemos que este es un paliativo para un sistema en crisis, que necesitamos para no volver a pasar por esta situación", agregó el funcionario.

Hay una alineación entre el trabajo del Gobierno y los bancos para que el seguro de los UVA esté disponible en todos los tomadores de créditos. Este reemplazará a la cláusula que permite agregar plazo de devolución del préstamo y será de carácter optativo.

Impuesto a las Ganancias

Habíamos hablado más arriba de que se buscará enviar el Congreso un proyecto de ley que modifique el impuesto a las Ganancias y que se amplíen las deducciones de los intereses del crédito hipotecario. Eso fue parte de lo anunciado por Frigerio y Keer, que detallaron que a la fecha es de $20.000 mensuales por año.

El plan consiste en igualar la deducción de la hipoteca a la del alquiler. Si el proyecto se pone en marcha se podrán deducir cada año, alrededor del 40% de los intereses del crédito, con un tope para este 2019 de $85.848.

Así los tomadores de este tipo de préstamos, que son en general personas con ingresos intermedios y alcanzadas por Ganancias, tendrán un respiro impositivo que se traducirá en un alivio.

El proyecto de ley de Alquileres

Todo el plan nombrado anteriormente buscará conjugarse con un nuevo proyecto de ley que involucre a los alquileres.

Se espera que llegue a las “tablas” dentro de algunas semanas y habilitará la indexación de los contratos, con ajustes semestrales. Y regulará con más énfasis a los contratos de hasta 1000 UVA (unos $35.000) o el mínimo que ponga cada provincia mediante ley especial.

El proyecto anuncia que los ajustes semestrales se harán mediante el seguimiento de un índice que combinará precios y sueldos por igual y que será publicado por el Indec. El plazo de los contratos se extendería a los dos años pero, si la partes en un común acuerdo desean extenderlo, lo podrán hacer por un año más y en este caso, sin el pago de comisiones, ni gastos de sellado.

Será el propietario quien se hará cargo de la comisión inmobiliaria y no podrá imponer la garantía propietaria, ya que deberá limitarse a elegir dos de las cinco opciones disponibles que le presente el locatario y estas serán: un aval bancario, el recibo de sueldo, una fianza, un seguro de caución o la inmobiliaria.

"Este proyecto no incluye la obligación de blanquear el contrato ante la AFIP", explicó Kerr.

Las novedades en el programa Mejor Hogar

Lo que se anunció oficialmente y de manera novedosa recientemente, es que podrán acceder al plan aquellas personas que saquen un crédito Anses. Esos beneficiarios, tendrán a su disposición la posibilidad de un crédito online y si gastan la suma en los negocios adheridos al plan Mejor Hogar, tendrán el subsidio.

Cabe recordar en este punto que, en los anuncios de Kerr y Frigerio, se remarcó que en el mes de junio próximo se relanzarán los subsidios para las refacciones en las viviendas Mejor Hogar, a las que se puede acceder a través la página web de Procrear.

Este programa está destinado a familias que tengan un ingreso de hasta cuatro Salarios Mínimos de ingresos ($50.000, al día de hoy).

La inscripción en la página web, abre la puerta para que gocen de un subsidio del 50% en la compra de materiales con hasta un tope de $20.000. La cifra se acreditará en el corralón o local comercial en el que se haga la operación.

Si la familia hace una compra de $40 mil, solo pagará $20 mil ya que la diferencia la pagará el Estado.

"Esto es un incentivo para movilizar la inversión en materiales de la construcción", dijo Frigerio.