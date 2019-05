El periodista de Radio Nihuil y Canal 7 fue víctima de un hecho de inseguridad. Fue cuando una banda de delincuentes intentó robarle la bicicleta y lo hirieron en la cabeza.

El hecho ocurrió cerca de las 16:30 del martes en el trayecto del dique Cipoletti en el departamento de Luján de Cuyo. Lo contó Gabrielli en su programa radial Primeras Voces en la mañana del miércoles.

“Eran dos tipos que venían por la banquina en dirección a mí y dos que venían enfrente, operan en banda, de hecho cuando uno de los tipos me pega le grita a los que están enfrente: dale, dale, dale ahora, como esperando a que me cayera", contó al aire.

El comunicador contó que pudo escapar de la situación: "Alcancé a rajar, pero el tema es cómo te queda la cabeza cruzada porque si me pones una ametralladora en la mano me doy vuelta y los bajo a los cuatro. Es una reacción horrible, nunca he usado armas".

“No me dan en la cabeza pero porque llevaba el casco, sino estaría como el pibito este que está en coma. Me pegaron con algo contundente, no sé si era una piedra, un martillo, no sé, de hecho tengo más de 30 puntos en la oreja”, relató.

Por el ataque tuvo que ser atendido por primeros auxilios y recibió 30 puntos de sutura en la zona de una de sus orejas. "Son pirañas porque no es que me iban a robar, me iban a liquidar”, finalizó el relato.