Kike Teruel: "Si mi sobrino es culpable, que le den lo que se merece"

El integrante del grupo folclórico "Los Nocheros" César "Kike" Teruel aseguró que si su sobrino Marcos Lautaro Teruel es responsable de la denuncia por abuso sexual que radicó una menor de edad "que le den lo que se merece", al tiempo que minimizó las acusaciones que hizo una conductora contra su hijo Facundo por el mismo delito al remarcar que es "una denuncia mediática".

La mujer que denunció al hijo de Kike es Belén Sper, conductora de radio y televisión en Salta, aunque por el momento fue hecha en las redes sociales y no ante la Justicia como correspondería hacerlo.

"Es una denuncia mediática. Mi familia es intachable. Somos una familia hermosa", sostuvo Kike en declaraciones a El Trece.

Por otra parte, se refirió a la detención de su sobrino, hijo de Mario Teruel -se alejó de "Los Nocheros" hasta que no se aclare esta situación-, acusado de abuso sexual a una nena de 9 años hace ya siete años.

"Es horrible lo que está pasando. No tengo más palabras porque no sé qué decir. Con mi familia, con mi papá, no sabemos cómo seguir. Yo me enteré el martes por los medios de la denuncia", señaló.

Kike indicó que Marcos está a disposición de la Justicia para que se esclarezca el hecho, pero en caso de ser hallado culpable, Teruel remarcó: "Que le den lo que se merece. Si lo que dicen que hizo fue así, lo pagará. No sé qué pasó ni nada, pero no metan a mi hijo ni a la familia Teruel en todo esto. No le hemos hecho nada a la gente de Salta ni del país".

Por último, negó que su sobrino pueda recibir algún tipo de privilegio al ser familiar directo de los integrantes de "Los Nocheros".

"Dejen de molestarnos con que somos una familia poderosa. Si fuéramos poderosos, mi sobrino no estaría preso. Mi sobrino no está en una celda VIP. Mario lo puso a disposición de la Justicia como cualquier preso", concluyó.