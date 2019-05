Montero, crítica con el kirchnerismo: “La gente debe saber que el país no crece desde 2011”

Tras haber participado activamente de la Convención Nacional de la UCR en Parque Norte, la vicegobernadora Laura Montero fortalece su presencia política en su pertenencia radical y fuera de ella. A poco de regresar a Mendoza Montero aceptó el diálogo con El Ciudadano.

Consultada sobre el crecimiento electoral que la fórmula Alberto Fernández - Cristina Fernández hace pensar en eventual triunfo electoral, consideró: “Yo he sido muy crítica del kirchnerismo y creo que es más de lo mismo. Los personajes no cambian, la lógica del funcionamiento no cambia, las metodologías no cambian y los personajes no cambian. Entonces, si tienen cara de león y cuerpo de león, es la verdad de lo que representan. Tal vez un animal feroz ávido de poder pero en estos momentos un poder para lograr impunidad y para hacer marcha atrás con un modelo que fracasó”.

–Sin embargo se muestran victoriosos ante lo que ha hecho Cambiemos.

–No es menor decir que (el kirchnerismo) es un modelo que fracasó. Porque fracasó en un contexto de oportunidades para la Argentina y esto es lo imperdonable, porque cuando la gente veía al mundo, estaban los BRICs, con un Brasil en pleno desarrollo, fuerte como locomotora del mundo y del Mercosur. Mientras nuestro país no terminaba de despegar, porque nunca encontró un modelo productivo. Ellos se dedicaron prácticamente a destruir el modelo productivo, por lo que desde el 2011 nuestro país no creció nunca más”.

Acerca de si en ese tiempo también creció la pobreza, expresó: “La Argentina fue perdiendo posiciones en su marco de exportaciones, porque las mismas fueron cayendo. La balanza comercial fue siempre en negativo y con fuga de divisas, con el fenómeno de que la plata se iba con el turismo, porque teníamos más tarjetas de crédito que gente y mucha gente viajando al exterior”.

“Todo eso hay que recordarlo. Porque mientras eso sucedía, mucha gente comenzaba a penetrar en la pobreza. Esto último con niveles de 25%, 28% y hasta de un 30% de pobreza, que fue escondida con el argumento de que es estigmatizante. Y esto es lo que dejó el kirchnerismo”, aseguró la vicegobernadora.

–¿Cambiemos obtendría nuevo apoyo electoral con este complejo panorama?

–Estoy convencida de que el país quedó muy decepcionado con el kirchnerismo. Creo también que la gente cifró muchas expectativas en este gobierno y sabe que no se han solucionado cuestiones importantes que tienen que ver con el crecimiento, el desarrollo, el empleo y la pobreza.

“Del mismo modo se sabe que no es un gobierno corrupto y que ha devuelto institucionalidad. También en cierta medida pagó las consecuencias de haber recibido el estado en el que recibió la Argentina. Y lo hizo sin eufemismo y enfrentando un gasto social que es más importante que en el presupuesto anterior. Es el 75% de presupuesto que va a gasto social con un paquete de medidas, entre ellas la asignación universal a la niñez y a la vejez”, comentó Montero.

“Y bueno, existieron errores en la conducción macroeconómica que no han permitido explayar el crecimiento o el potencial del crecimiento del país. En un contexto desfavorable a nivel internacional, que a diferencia del gobierno anterior a este le tocó un escenario mundial totalmente desfavorable. No son los mismos términos de intercambio, el valor de nuestras exportaciones es menor al valor de las importaciones en relación a lo que tuvo el kirchnerismo”, explicó.

Y a esos factores agregó la “guerra comercial de Estados Unidos, que nos llevó al aumento de tasas. En definitiva, una serie de circunstancias totalmente adversas con una fuerte caída de Brasil. Todos condicionantes en un mundo globalizado que también nos ha costado enfrentar con dificultad”.

–¿Hace bien a la Administración nacional el respaldo de la UCR a Cambiemos?

–Creo yo que si el Gobierno abre la propuesta en el debate, aceptando la propuesta del radicalismo con las perspectivas de desarrollo económico y política social, me parece que podemos cambiar mucho la situación y tratar de abrir una estratégica de mediano y largo plazo, que es lo que se necesita para la Argentina.