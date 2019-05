Matías Almeyda, exDT y referente de River Plate, sorprendió con sus declaraciones a un medio radial tras opinar sobre la final de la Copa Libertadores entre el Millonario y el Xeneize.

De manera sorpresiva, ya que no es normal que el entrenador hable de forma polémica, expresó su idea sobre lo que significó la consagración de River en Madrid. También opinó sobre el descenso del equipo de Núñez, plantel que él mismo dirigió.

"Esto no se lo olvida más Boca, es diferente. El descenso fue en 2012 y esto fue la última final de la Copa Libertadores, que los de Boca sigan llorando. Como decía Maradona: la tienen adentro".

Sobre River

A su vez, el entrenador Matías Almeyda aprovechó la charla para responder sobre si le gustaría volver a dirigir al Millonario, en caso de que se vaya Marcelo Gallardo. El DT respondió que "No. Por algo tuve que estar en ese momento. Provocar una vuelta... Si no es natural, no creo. Hoy no lo veo, realmente. No lo siento tampoco. Soy hincha, todos saben el amor que siento por esa institución. Pero, la verdad, no me veo dirigiendo otra vez en River"

Sobre la Selección argentina

A la hora de opinar sobre la Selección argentina, Matías Almeyda fue contundente y se expresó sobre si iría a dirigir.la El DT dijo "yo ya estoy en un club. Estuve seis meses sin dirigir, el tiempo necesario. Ahí era donde me podían llamar y no pasó".