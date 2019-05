Entrevista a Guillermo Carmona, precandidato a la intendencia de Ciudad

La unidad básica, como prefiere llamarla, ubicada en calle Entre Ríos muy cerca del renovado parque O´Higgins es el lugar de encuentro entre, el diputado nacional y precandidato a intendente de la Capital Guillermo Carmona y El Ciudadano.

En la repisa que funciona como biblioteca se impone un libro de Néstor Kirchner, y la conversación arranca por ahí, "Néstor sigue siendo una referencia para mi en lo que hago en la política cotidiana". La formula Fernández-Fernández llevaba pocas horas de anunciada cundo grabamos esta entrevista y le consultamos al legislador nacional si lo había sorprendido a lo que respondió: "No me sorprendió, estuve en la presentación del libro de Cristina en la feria del libro y lo nombro cuatro veces eso me llamo la atención"

Mira la entrevista completa acá:

Dejando atrás la coyuntura nacional nos metemos en su candidatura y Carmona señala que: "Quiero ser intendente por que tenemos un modelo agotado en la Ciudad" y continuó, "La capital tuvo un gran intendente que fue Victor Fayad y sus herederos están dilapidando la impronta que dejó".

Entre los cuestionamientos advirtió que: "El municipio está ausente de las políticas sociales", y en cuanto a la cantidad de obra pública en la capital de los mendocinos sentenció: "El asfalto no se come" y agregó: "desde que Suarez es intendente cerraron 1600 comercios". Entre las propuestas de su espacio para revertir esta situación marcó que: "Vamos a eliminar la tasa para bares y restoranes y durante un año vamos a reducir la tasa municipal para comercios con superficies menores a 300 m2".

El candidato de Bermejo para la Ciudad se refirió a su campaña como "austera, por que no hay un mango y además contrasta con la dilapidación de recursos utilizados por el oficialismo" caratulando de "inmoral" el gasto en propaganda del partido que gobierna.

En cuanto a su competidor en la interna, Martín Sevilla aseguró que: "Lo felicito por la precandidatura, que tiene un buen trato con él y que fuera cuál fuera el resultado se iban a juntar para trabajar juntos".