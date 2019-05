Mano a mano con Martín Sevilla, el candidato de Sagasti para la Ciudad

Las primeras horas de la mañana mendocina tienen un denominador común, las hojas de los arboles vistiendo las veredas, calles, plazas y acequias, una clásica postal otoñal de la provincia. Una casa de la cuarte este funciona como comité de campaña del precandidato a intendente de Ciudad por Unidad Ciudadana, Martín Sevilla.

El improvisado plató es un balcón y detrás de nosotros sobresalen los afiches con las figuras de Anabel Fernández Sagasti precandidata a la gobernación de Mendoza y la expresidenta y precandidata a vicepresidenta Cristina Fernández, un balcón, el mate, y el cuadro político detrás sin dudas una imagen bien peronista.

El joven abogado esta bien predispuesto y sostiene que "La política es la única herramienta que tienen los pueblos para definir el futuro" y que por ello dejó la actividad privada para involucrarse en la función pública. Para poder ser candidato deberá dirimir la interna en las PASO del próximo 9 de juniocon el experimentado funcionario, hoy diputado nacional Guillermo Carmona,

Mira la entrevista completa acá:

Sevilla es vicepresidente de ubna ONG de defensa del consumir pero dejó su cargo aunque no sus responsabilidades para que no interfiera en la campaña y desde ese lugar nos cuenta que: "La justicia no ha respondo acorde a las necesidades de los usuarios mendocinos y que realidad la decisión de imponer los tarifazos es una decisión política"

El candidato de Sagasti en Capital sostiene que: "Se han hecho cosas muy bien, pero cuando ellos sean gobierno se va a hacer mejor" y continuó: "en plana crisis como consecuencia de las políticas de Cambiemos, en Ciudad te aumentan las tasas de comercio". Entre sus propuestas sobre este tema contó que: "Se debe crear un fondo anticiclico, imagínate si pudieramos entregar microcréditos a los comerciantes a tasas subsidiadas"

Cuando le preguntamos por que había elegido Unidad Ciudadana para comenzar su carrera en la función publica argumentó: "Es el espacio político que abraza y pertenece a un proyecto de nación que entiende que no hay municipio sin provincia, y no hay provincia sin nación".

Para finalizar, Martín Sevilla le contó a los vecinos de Ciudad por que deberían votarlo el domingo 9 de junio.