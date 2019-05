El sindicato que nuclea a los trabajadores de estaciones de servicio de la provincia de Mendoza anunció que se sumarán al paro convocado por la CGT, el póximo miércoles.

El paro por 24 horas comenzará a las 0 y tendrá impacto en todo el territorio provincial, así lo confirmó José Escoda del gremio de Estaciones de Servicio de Mendoza.

"Vamos a adherir a esta medida de fuerza en reclamo de una situación económica que realmente golpea muy duro a los trabajadores y está haciendo un daño tremendo a las pymes", indicó.

Escoda contó cómo será la mecanica del paro: "A partir de las 0 del miércoles no habrá atención al público, sí quedará una guardia de vigilancia y es en caso de alguna emergencia que tenga que ver con ambulancia, policía y bomberos".

Asimismo afirmó que está adhesión se replicara en otras provincias: “Nuestro sindicato es regional, o sea que con esta medida nos vamos a adherir Mendoza, San Juan y San Luis, eso abarca nuestra representación”.

En tanto aseguró que no hay despido de gente: “Gracias a Dios no hemos notado un despido significativo, sí hay algunas situaciones que se van dando pero que la modalidad de trabajo hace que las estaciones de servicio tengan que trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año y tienen que tener un plantel de personal para que la empresa funcione, esto creo que también ayuda a que no hayan despidos”.

Por último, se refirió al aumento que viene en junio: “Creo que ese aumento rondará entre un 3 y un 4%. Es una situación que también va a afectar a las mermas que tenemos en la actualidad”.

