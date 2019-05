Mano a mano con Facundo Terraza, precandidato del FIT a Luján

"Enfrentamos a todos los candidatos del FMI (Fondo Monetario Internacional) que son básicamente los que vienen gobernando Luján durante años". Pocas veces se empieza con tanta contundencia una entrevista, es el caso de la charla que El Ciudadano mantuvo con el precandidato a intendente por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Facundo Terraza.

El precandidato del FIT siguió desmarcandose de sus competidores señalando que: "Son los partidos patronales, los que ahora están ajustando". "Los trabajadores estamos pagando esta crisis con despidos, con salarios a la baja, por eso hay que romper con el fondo, nosotros somos los únicos que dicen abiertamente que hay que hacerlo", y sentenció: "Si seguimos así, no creo que venga nada bueno".

Mira la entrevista completa acá:

En cuanto a las medidas que tomaría inmediatamente si resultase electo intendente, Terraza remarco que: "Urbanizaría todo el sur del departamento, Agrelo, Perdriel y Ugarteche", también señalo que "generaría un impuesto a la destilería y las grandes bodegas". Habló también del plan inter-cosecha para pagarle a los trabajadores cuando no es época de cosecha.

Con relación al tema del inmueble del instituto Próvolo, "no trasladaría la municipalidad a ese edificio y con ese dinero hacer una casa refugio para la mujer, pero no en ese lugar". Cuando le preguntamos por el electorado y por que no son elegidos masivamente respondió que: "La polarización nos deja afuera, las ideas del frente de izquierda son prácticamente censuradas". En cuanto a la gestión de Omar De Marchi fue muy duro en la crítica al señalar que: "De Marchi es una continuidad de Lopez Puelles"

"Las ideas de izquierda se pueden llevar a la práctica, es cuestión de escucharnos", contestó el joven Terraza cuando le consultamos por esa frase hecha de que las propuestas de izquierdas suenan bien, pero parecen impracticables.