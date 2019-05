La rubia de 25 años de edad, Sol Pérez, hizo estallar (¿cuándo no?) su cuenta de Instagram con una reciente foto suya en la que se la puede ver de espaldas y frente a una espejo.

Los cuatro millones de seguidores enloquecieron con la foto en la que Sol Pérez aparece con un “look cumbiero”, extremadamente sexy.

Se terminaron los días de pileta, el otoño llegó a la región pero la ex “Bañeros 5: Lentos y cargosos” y ex “Bailando por un sueño 2018”, desafía las bajas temperaturas con sus clásicas fotos con poca ropa pero ya no más en una pileta o al rayo del sol, sino que ahora elige sitios íntimos o cerrados como su camarín, su casa o habitación.

Siempre es una buena oportunidad para lucir las curvas que tanto trabajo tienen encima (horas y horas de gimnasio) piensa Solci, que hizo arder Instagram con una de sus últimas fotos.

En la imagen se puede ver a la ex Sportia (donde daba el pronóstico del tiempo), luciendo un buzo deportivo de color rosado, una diminuta bombacha blanca y unas botas altas cuyo color hacía juego con su colaless.

La autopostal de Sol Pérez en Instagram recibió ¡casi medio millón de Me Gusta! y cientos de comentarios, algunos de ellos fueron:

- "Hermosa sublime y altamente preciosa".

- "Sos hermosa Sol, la gente es envidiosa!!!! Te queda todo genial y en bolas también!!! A los que te odian por como te ves... que sigan fracasando ajjajjajajajja 😂😂😂😂😂😂😂😂".

- "Quien fue el plomero que puso así las conexiones del agua,un verdadero hdp".

- "Te olvidaste el pantalón nena!!".

- "Muy preciosa esa bella mujer toda una estrella 😍😍😍😍".

- "Ay no mames!!!! ¿Eres real o una diosa?".

La publicación de Sol, no fue "espontánea" sino que tuvo un claro objetivo comercial de etiquetar gente en Instagram y sortear una serie de buzos. Estrategia que le ha valido, tanto a ella como a otros famosos, muchos más seguidores artificiales de los que realmente quieren seguirlos por sus estados o fotos específicas.

Como sea, el huracán Sol Pérez volvió a pasar y arrasó.