En modo campaña, Suarez pidió 'no volver hacia atrás'

El intendente de la Ciudad de Mendoza Rodolfo Suarez pidió a los mendocinos valorar la gestión del actual gobernador, Alfredo Cornejo.

"Era una provincia en donde no se pagaban los sueldos, una provincia en donde los municipios no recibían una coparticipación, los hospitales no prestaban los servicios que se tenían que prestar", aseguró el precandidato a la gobernación por Cambia Mendoza.

Pidió no volver hacia atrás al indicar: "Pretendemos que se valore lo que ha hecho Alfredo Cornejo; si el camino es el correcto, hay que hacer mucho más ovolvemos al pasado".

Al referirse a la oposición, Suarez aseguró que el peronismo es el mismo del 2015: "Se han aggiornado, pero son los mismos".

Para finalizar hizo referencia al gran pacto nacional al que convocó el cardenal Mario Poli durante el Tedéum del 25 de mayo: "Los dirigentes, empresarios, sindicales, religiosos convocan y por supuesto que hay que ir a un gran acuerdo, pero hay que hacerlo porque no basta con decirlo, hay que concretarlo”, finalizó.