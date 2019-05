Nieri: "Parando el país, no vamos a lograr absolutamente nada”

Frente al próximo paro nacional, convocado por la CGT para este miércoles 29 de mayo, habló el ministro de Gobierno mendocino, Lisandro Nieri.

“Debemos resaltar lo inoportuno del paro. Realmente tenemos que pensar en la situación país, en crecer y todo esto lo único que hace es perder un día de producción, un día que el país pierde y pierde cada uno de los argentinos. Nosotros en la provincia lo que siempre hacemos es garantizar la prestación de todos los servicios, primero que nada educación. Alentamos a los padres que lleven a los chicos al colegio, el docente va a estar al frente del aula y en el último paro, la asistencia de los docentes fue del 98% con mucha presencia de alumnos", expuso el ministro en diálogo con radio Mitre.

Asimismo, hizo hincapié en que, si bien choferes adhieren a la medida de fuerza, garantizan prestación mínima en el servicio de transporte. “El Gobierno va a asegurar la prestación mínima del servicio, con un 30% de las frecuencias, con salidas de los controles desde las 6 de la mañana. Queremos que la gente pueda llegar al trabajo y los chicos al colegio. Los servicios de educación y salud están garantizados, con alguna tolerancia en cuanto a la llegada de los chicos y los trabajadores a sus puestos, por las dificultades que tendrá el transporte", indicó.

Para Nieri, este paro se enmarca en la campaña política de cara a las elecciones: “Si uno analiza todos los paros que se realizaron en los últimos años, todos tuvieron un condimento político. Pero ante todo, perdemos siempre con esto. Debemos estar pensando en cómo hacemos crecer el país y luego como trabajar en la distribución de ese crecimiento que no se da naturalmente. Lamentablemente el 2018 fue un año con caída del producto y un día menos de producción tiene su implicancia. No nos sirve de ninguna manera, hay otras formas de hacer el reclamo. Parando el país, no vamos a lograr absolutamente nada”, finalizó.