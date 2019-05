Negociaciones de último momento para unificar posiciones en pugna

Este lunes se realizará otra convención nacional del partido político fundado por Leandro N. Alem, a la que llegarán los tres grupos en los que está dividida la Unión Cívica Radical en este momento con tres documentos distintos.

La reunión partidaria se realizará en Parque Norte y está convocada para empezar a las 14. Según ya se anunció, será presidida por Agustín Campero, el secretario de Articulación Científica y Tecnológica de la Nación y vicepresidente 1º de la convención, ante la ausencia anunciada de Jorge Sappia, que no estará presente porque -aseguran sus allegados- está en un viaje que no pudo suspender y sus intentos por cambiar la fecha del encuentro no fueron escuchados.

Según publica este domingo Infobae, Campero, convencional de la provincia de Buenos Aires y alineado con Daniel Salvador, forma parte del grupo que emitió uno de los documentos que se conocieron, firmado por los convencionales Lilia Puig (de Santa Fe), Angel Valmaggia (Corrientes) y José Artusi (Entre Ríos).

Es un grupo grande, que tiene más de cien convencionales que quieren ratificar la política de Cambiemos y avalan la posición de ampliar la coalición, aunque lo hacen con pocas críticas públicas porque son los que se sienten más integrados al Gobierno.

El otro grupo se referencia en el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y Enrique Coti Nosiglia. Es el que emitió el primer documento que circuló, de ocho páginas, con sólidas posiciones sobre la crítica situación económica y social. Cuenta con el respaldo de los convencionales de Franja Morada, la Juventud Radical y los trabajadores radicales.

También es un grupo grande, con más de 100 convencionales también. Quieren ratificar la política de alianzas votada en Gualeguaychú, pero no mencionan a Cambiemos. Son los primeros que propusieron la ampliación de la coalición y expresan sus críticas en voz muy alta lo que, en definitiva, mejoró el posicionamiento de sus candidatos en sus propios distritos.

Por último, hay 71 convencionales que firmaron el documento más crítico, alineados con Ricardo Alfonsín, Federico Storani y Juan Manuel Casella Sappia, que estaría ausente. Quieren irse de Cambiemos, aunque representan una posición minoritaria que es muy ruidosa pero no será avalada en la convención.