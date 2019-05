Independiente Rivadavia cayó en Junín y se despidió de la lucha por el ascenso

Independiente Rivadavia perdió contra Sarmiento de Junín 2 a 0 en el encuentro corresponde a la vuelta de la semifinal del Reducido por el ascenso a la Primera División. La Lepra debe derrotar por 3 a 0 al Verde para meterse en la final.

En los primeros minutos de juego ambos equipo comenzaron con mucha euforia y buscaron el arco rival desde el inicio. El local mandó sus jugadores al terreno del equipo mendocino y buscó sorprender a Aracena y compañía con jugadas de pelota parada. En tanto los dirigidos por Gómez buscaron lastimar de contra.

Durante la primera etapa ambos conjuntos trataron de romper la igualdad pero no pudieron lograrlo. El local se mostró superior a la Lepra con más situaciones de riesgo y manejando mejor la posesión de la pelota. El Azul del Parque no estuvo fino en tres cuartos de cancha hacia adelante y no pudo ocasionar situaciones de riesgo en el arco rival.

Ya en la parte final llegaron las malas noticias para el conjunto mendocino debido a que a los 27 minutos apareció Yamil Garnier para marcar el primer tanto de la tarde y así alejar a la Lepra de poder avanzar a la siguiente fase.

Con el golpe del primer tanto los hombres de Gómez no pudieron reaccionar y cayeron en el control total de Sarmiento. Ya sobre el final del partido, el Verde sentenció la seria con el segundo y último tanto de la noche a través de Nicolás Castro que definió ante la humanidad de Aracena.

De esta manera Independiente Rivadavia tenía una ventaja en contra inalcanzable de 3 tantos para poder ser finalista y el mal juego imposibilitó que pudieran descontar o meterse nuevamente en el encuentro.

El partido finalizó y con él las ilusiones de la Lepra por ascender a la Primera División pese al esfuerzo realizado hasta ahora.